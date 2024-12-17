Google Merak Edilen Listeyi Paylaştı: Türklerin 2024’te En Çok Aradıkları Belli Oldu

NARİN CİNAYETİ DERİN İZ BIRAKTI

Türkiye’yi derinden sarsan olaylar arasında, sekiz yaşındaki Narin Güran’ın trajik ölümü bu yılın en çok aranan konularından oldu. Ayrıca 2024'te vefat eden sanatçılar Metin Arolat, Kenan Işık ve Ahu Tuğba da arama listelerinde üst sıralarda yer aldı.

YİYECEKLER VE TARİFLER GÜNDEMDEYDİ

Google verilerine göre, dünyayı etkisi altına alan Dubai çikolatası Türkiye’de büyük ilgi gördü. Yiyecek aramalarında ise palamut ve soğuk kahve tarifleri öne çıktı.