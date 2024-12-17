Google Merak Edilen Listeyi Paylaştı: Türklerin 2024’te En Çok Aradıkları Belli Oldu
2024 yılına veda etmeye hazırlanırken, Google her yıl olduğu gibi bu yıl da "En Çok Arananlar" listesini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde internet kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği konular, olaylar ve kişiler, 2024'te ülkelerin gündemini şekillendirdi. Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkeler bazlı en çok arananlar listesini paylaştı. Peki Türkiye’de 2024’te en çok ne arandı? İşte merak edilenler...
MERİH DEMİRAL EN ÇOK ARANAN İSİM OLDU
Türkiye’de yılın dikkat çeken arama trendlerinde EURO 2024, Türkiye Maçı ve Olimpiyatlar ilk sıralarda yer aldı. Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, özellikle Türkiye'nin performansı ve son 16 turunda Avusturya ile oynanan maçla gündeme damga vurdu. Turnuvada, bozkurt selamı nedeniyle tartışmaların odağı olan futbolcu Merih Demiral da 2024'ün en çok aranan isimlerinden biri oldu.
TUSAŞ’TAKİ TERÖR OLAYI ARAŞTIRILDI
Öte yandan, yıl içinde yaşanan büyük olaylar arasında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve Afrika'da salgına yol açan maymun çiçeği virüsü (mpox) da dikkat çekti.
NARİN CİNAYETİ DERİN İZ BIRAKTI
Türkiye’yi derinden sarsan olaylar arasında, sekiz yaşındaki Narin Güran’ın trajik ölümü bu yılın en çok aranan konularından oldu. Ayrıca 2024'te vefat eden sanatçılar Metin Arolat, Kenan Işık ve Ahu Tuğba da arama listelerinde üst sıralarda yer aldı.
YİYECEKLER VE TARİFLER GÜNDEMDEYDİ
Google verilerine göre, dünyayı etkisi altına alan Dubai çikolatası Türkiye’de büyük ilgi gördü. Yiyecek aramalarında ise palamut ve soğuk kahve tarifleri öne çıktı.
SANATÇILAR VE OYUNCULAR DA LİSTEDE YER ALDI
Müzik dünyasında Zeynep Bastık, Emre Fel ve Erkal Sonel’in popüler şarkı sözleri Türkiye'de sıkça arandı. Oyuncular kategorisinde ise Hazar Ergüçlü, Gamze Özçelik ve usta isim Kadir İnanır en çok aranan isimler oldu.
DÜNYA GÜNDEMİ DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'nin arama listesi, EURO 2024 ve Olimpiyatlar gibi küresel konularda ABD ve İngiltere ile ortak noktalar taşısa da yerel gündem ve kayıplar öne çıktı. Google'ın açıkladığı verilerle, 2024’te Türkiye'de spor, kültür ve toplumsal olayların internet kullanıcılarının arama trendlerini nasıl şekillendirdiği ortaya çıktı.