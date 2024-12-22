Google Kırmızı Bayrak Açtı! Milyarlarca Kullanıcının Verileri İçin Net Tarih Duyuruldu

GOOGLE ‘KIRMIZI BAYRAK’ AÇTI

Yeni güvenlik özelliği, kullanıcılara bir "red flag" (kırmızı bayrak) uyarısı göstererek tehlikeyi bildirecek. Chrome, e-ticaret siteleri için ayrıca bir güvenlik sekmesi oluşturmayı planlıyor. Bu sekme, adres çubuğunda "Site Bilgileri" düğmesinin yanında bir ikon ile görünecek ve bağımsız inceleme platformlarından (Trustpilot, ScamAdviser vb.) alınan kullanıcı yorumlarına dayalı bir güvenilirlik özeti sunacak. Tüm bu süreç, kullanıcı deneyimini aksatmadan arka planda gerçekleşecek.