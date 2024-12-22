Google Kırmızı Bayrak Açtı! Milyarlarca Kullanıcının Verileri İçin Net Tarih Duyuruldu
Google Chrome, kullanıcılarını sahte ve dolandırıcılık sitelerinden korumak amacıyla yeni bir güvenlik özelliği geliştiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Google, kullanıcı verilerinin güvenliği için yeni bir özelliği devreye alıyor. Bu özellik, yapay zeka (AI) tabanlı sistemle, kullanıcıları dolandırıcılık ve kimlik avı tehditlerine karşı uyaracak. Yeni güvenlik güncellemesi, Chrome'un bir sonraki sürümüyle kullanıcıların hizmetine sunulacak.
GOOGLE CHROME'DAN SAHTE SİTELER İÇİN "RED FLAG" UYARISI
Chrome'un gelecek güncellemesi, büyük dil modelleri (LLM) aracılığıyla web sitelerini analiz edecek. Sistem, bir sitenin sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu belirlemek için sayfanın tasarımı, içeriği ve amacını inceleyecek. Özellikle marka taklidi yapan dolandırıcı siteleri tanımlamak için geliştirilen bu sistem, kullanıcıların kişisel bilgilerini veya finansal verilerini korumaya yönelik.
GOOGLE ‘KIRMIZI BAYRAK’ AÇTI
Yeni güvenlik özelliği, kullanıcılara bir "red flag" (kırmızı bayrak) uyarısı göstererek tehlikeyi bildirecek. Chrome, e-ticaret siteleri için ayrıca bir güvenlik sekmesi oluşturmayı planlıyor. Bu sekme, adres çubuğunda "Site Bilgileri" düğmesinin yanında bir ikon ile görünecek ve bağımsız inceleme platformlarından (Trustpilot, ScamAdviser vb.) alınan kullanıcı yorumlarına dayalı bir güvenilirlik özeti sunacak. Tüm bu süreç, kullanıcı deneyimini aksatmadan arka planda gerçekleşecek.
YENİ ÖZELLİĞİN DETAYLARI
-Kullanıcı bir siteye girdiğinde, sistem sayfanın analizini yapacak.
-Güvenlik şüphesi bulunursa, kullanıcıya anında bir uyarı gösterilecek.
-Güvenilir e-ticaret siteleri için AI destekli kullanıcı incelemeleri sağlanacak.
Bu yeni özellikler şu anda Chrome Canary kullanıcıları tarafından test ediliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, özelliğin 2025'in ilk çeyreğinde tam sürümde kullanıma sunulması bekleniyor.