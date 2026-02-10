Gökyüzünde Nadir Anlar: Altı Gezegen Aynı Anda Görülebilecek

Şubat ayının son günlerinde gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak nadir bir astronomi olayı yaşanacak. 28 Şubat akşamı altı gezegen, Dünya’dan bakıldığında aynı hat üzerinde sıralanmış gibi görülecek. Olay Türkiye’den izlenebilecek; Venüs ve Jüpiter çıplak gözle seçilebilecek.

Şubat ayı boyunca gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak ender bir astronomi olayı yaşanacak. Ayın son günlerinde altı gezegen, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı hat üzerinde dizilmiş gibi görünecek. Özellikle 28 Şubat akşamı Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, ekliptiğe yakın bir doğrultuda gözlemlenebilecek.

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

“Gezegen geçidi” olarak adlandırılan bu olay, gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngelerinde ilerlerken Dünya’dan bakıldığında benzer bir gökyüzü düzleminde hizalanmış gibi görünmesiyle oluşur. Bu durum, gezegenlerin uzayda fiziksel olarak yan yana geldiği anlamına gelmez; tamamen bakış açısına bağlı görsel bir hizalanmadır.

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu etkileyici gökyüzü olayı Türkiye’den de gözlemlenebilecek. 28 Şubat akşamı, gün batımından yaklaşık yarım saat sonra batı ve güneybatı ufkuna doğru bakıldığında gezegen geçidi en net halini alacak. Uzmanlar, yalnızca bu tarih değil, şubat ayının son haftasında birkaç gün boyunca gezegenlerin batı ufkunda sıralı şekilde görülebileceğini ifade ediyor.

HANGİ GEZEGENLER NASIL GÖRÜLECEK?

Venüs ve Jüpiter, yüksek parlaklıkları sayesinde çıplak gözle en kolay fark edilebilen gezegenler olacak.

Merkür, ufka çok yakın konumda bulunacağı için gün batımından hemen sonra kısa süreliğine görülebilecek.

Satürn, daha soluk ve sarımsı bir ışıkla ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alacak.

Uranüs ve Neptün ise çıplak gözle seçilemeyecek; bu gezegenleri görmek için dürbün ya da küçük bir teleskop gerekecek.

DAHA İYİ GÖZLEM İÇİN ÖNERİLER

Gezegen geçidini net bir şekilde izleyebilmek için gökyüzünün açık olması ve ufuk görüşünün engellenmemesi büyük önem taşıyor. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alanda yapılacak gözlem hem gezegenlerin seçilmesini kolaylaştıracak hem de görsel deneyimi daha etkileyici hale getirecek.

