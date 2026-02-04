Gök Gürültülü Sağanak ve Kar Geliyor: Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Kuvvetli Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler, yurt genelinde hava koşullarının yeniden değişeceğine işaret ediyor. Perşembe günü itibarıyla sağanak yağışların etkisini artırması beklenirken, cuma ve cumartesi günleri yağışların birçok bölgede görülmesi öngörülüyor.

GÜNEYDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Cuma günü Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer gök gürültülü ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı kesimlerin tamamında yağmur ve sağanak beklenirken, kıyı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar görülebilecek.

DOĞU VE İÇ KESİMLERDE KAR GERİ DÖNÜYOR

Doğu ve iç bölgelerde ise kış koşulları yeniden etkili olacak. Sivas, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu bölgelerde ise 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Rüzgârın doğu kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğu uyarısı yapıldı.

“YAĞIŞLAR BATIDAN YAYILACAK”

Abdullah Macit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü adına yaptığı açıklamada, yeni yağışlı sistemin perşembe öğle saatlerinden sonra batıdan yurda giriş yapacağını belirtti. Macit, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların cuma ve cumartesi günleri ülke geneline yayılacağını söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara: Bugün ve perşembe günü yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı perşembe 13 dereceye kadar çıkacak, cuma günü ise 8 dereceye düşecek.

İstanbul: Perşembe gece saatlerinden itibaren yağış başlayacak. Cuma günü yağmur ve sağanak, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 13–14 derece civarında olacak.

İzmir: Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın 16–17 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi