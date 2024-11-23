Türkiye'deki Suriyelilerin Gerçek Sayısı Ortaya Çıktı
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma altında 2,9 milyon Suriyeli bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye ulaştı. Bu sayıya, Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da dahil.
Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde bulunan Suriyelilerin kayıt işlemleri, Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir. Yönetmelik gereği, Türkiye'de doğan Suriyeli çocukların da geçici koruma kapsamına alınması ve kimlik belgelerinin düzenlenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, tüm Suriyelilerin haklarından eşit şekilde yararlanması hedeflenmektedir.
Ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer almaktadır"
Başkanlık, kamuoyunda yer alan bazı iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, resmi verilerin internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirtti.