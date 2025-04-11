Gizemli İnternet Sitesi Deşifre Edildi: Bu Siteye Girenler Teker Teker Hayatını Kaybediyor

ŞÜPHELER O İSMİN ÜZERİNDE TOPLANDI

Soruşturma kapsamında adı öne çıkan isimlerden biri ise Kanada'da tutuklanan Kenneth Law. The Times’a göre, Law’ın aralarında İngiltere’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeye ölümcül kimyasal gönderdiği ve sadece İngiltere’de 90'dan fazla ölümle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Law şu anda Kanada’da birçok ağır suçlamayla yargılanıyor.

BBC'nin ulaştığı bilgilere göre site, 2018 yılında ABD’li bir kişi tarafından kuruldu. 2023’te ise Ukrayna merkezli kimyasal madde tedarikçileriyle temas kurduğu iddia ediliyor.