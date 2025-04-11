Gizemli İnternet Sitesi Deşifre Edildi: Bu Siteye Girenler Teker Teker Hayatını Kaybediyor
İngiltere'de en az 50 kişinin ölümüne bağlanan anonim bir internet sitesi hakkında soruşturma başlatıldı. Kullanıcıları intihara yönlendirdiği iddia edilen platformun erişimi engellenebilir.
İngiltere'de büyük yankı uyandıran bir internet sitesi, kullanıcıları intihara yönlendirdiği gerekçesiyle mercek altına alındı. Ülkenin Bilgi ve İletişim Denetim Kurumu Ofcom, yeni yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında site hakkında resmi soruşturma başlattı. İddialara göre, anonim platform yalnızca zararlı içerikler yaymakla kalmıyor; aynı zamanda yaşamına son vermek isteyen kişilere kimyasal madde temini, kullanım yöntemleri ve diğer teknik detaylar hakkında bilgi veriyor.
TEHLİKELİ İÇERİKLER YER ALIYOR
The Times'ın ortaya koyduğu bilgilere göre, platformun kullanıcı kitlesi binlerle ifade ediliyor ve aralarında çocuklar da bulunuyor. Forumda, intihar yöntemlerine dair detaylı paylaşımlar yapılırken, bu süreçte kullanılabilecek maddeler ve bu maddelere nasıl ulaşılabileceği de açıkça tartışılıyor.
SİTENİN YÖNETİCİLERİ BULUNAMADI
Sitenin yöneticileri henüz tespit edilemedi. Ancak Ofcom, kimliklerine ulaşıldığı takdirde ciddi para cezaları ve yasal yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Öte yandan, İngiltere'den siteye erişimin tamamen engellenmesi de seçenekler arasında. Siteye ABD’den yayın yapıldığı iddia edilirken, yöneticilerin kimliği belirsizliğini koruyor.
ŞÜPHELER O İSMİN ÜZERİNDE TOPLANDI
Soruşturma kapsamında adı öne çıkan isimlerden biri ise Kanada'da tutuklanan Kenneth Law. The Times’a göre, Law’ın aralarında İngiltere’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeye ölümcül kimyasal gönderdiği ve sadece İngiltere’de 90'dan fazla ölümle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Law şu anda Kanada’da birçok ağır suçlamayla yargılanıyor.
BBC'nin ulaştığı bilgilere göre site, 2018 yılında ABD’li bir kişi tarafından kuruldu. 2023’te ise Ukrayna merkezli kimyasal madde tedarikçileriyle temas kurduğu iddia ediliyor.