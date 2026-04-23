Gırgıriye Müzikali’nde Koltuklar Değiştirildi! Kriz Sonrası İlk Perde

Başrollerini Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen’in paylaştığı “Gırgıriye Müzikali”, geçtiğimiz gün İstanbul Kongre Merkezi’ndeki temsilde yaşanan gerginlikle gündeme gelmişti. Bir izleyicinin sahneyi net göremediğini söyleyerek sahneye çıkması üzerine başlayan tartışma sonrası oyun iptal edilmişti.

Yaşananların ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gezen, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Usta sanatçı, oyunun yeniden sahneleneceği akşam salonu erkenden ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.

KOLTUKLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Gezen, gazeteci Uğur Dündar ile birlikte salondaki koltuklara tek tek oturarak seyir açısını kontrol etti. Daha önce tepki çeken plastik sandalyelerin kaldırıldığı, yerine daha konforlu koltukların yerleştirildiği görüldü.

Yaşanan krizle ilgili konuşan Gezen, organizasyonun yapıldığı salonun yapısına dikkat çekerek, “Kongre salonu düz olduğu için arka sıralar sahneyi göremiyor. Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünülemez” dedi.

Seyircinin tepkisini haklı bulduğunu vurgulayan sanatçı, sahneye çıkma konusunda kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sahneye çıkacağız, yine ‘göremiyoruz’ derlerse bu işin patronunu çağırırım. Beş kişi bile şikâyet etse, o beş kişi de seyirci.”

Yaşanan aksaklık sonrası organizasyonun bilet iadesi seçeneği sunduğu ve isteyen izleyicilere oyunu ücretsiz izleme imkânı tanıdığı da öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi