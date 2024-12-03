Gıda Uzmanları Açıkladı: Bu Besinler Küflense de Gönül Rahatlığıyla Tüketilebilir
Buzdolabında küflenmiş bir gıda bulduğunuzda, genellikle aklınıza onu hemen çöpe atmak gelir. Ancak uzmanlara göre, her küflü gıdayı atmak doğru bir yaklaşım değil. Bazı durumlarda küf, ürünün tamamını tüketilemez hale getirmeyebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Küf genellikle sağlığımız için ciddi riskler oluşturabilir. Özellikle mantar toksinleri nedeniyle zehirlenmelere ve sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, küflü gıdalar mutlaka dikkatle incelenmeli ve gerekirse uzman görüşü alınmalıdır. Ancak bazı gıdalar, belirli koşullarda tüketilebilir durumda kalabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:
1. CHEDDAR VE PARMESAN PEYNİRLERİ
BBC’ye konuşan Dr. Hickey, cheddar ve parmesan gibi kuru peynirlerde küflü bölgenin, küf bıçağa bulaştırılmadan dikkatlice kesilip atılması durumunda geri kalan kısmın tüketilebileceğini belirtiyor. Bu peynirlerde nem düşük olduğu için küf genellikle yüzeyde kalır ve derine işlemez.
2. SERT SEBZE VE MEYVELER
Havuç, lahana gibi sert dokulu sebzelerde ya da elma ve armut gibi meyvelerde küflü bölge genellikle derinlere kadar ulaşmaz. Küf bulaşan kısmı genişçe kesip temizledikten sonra bu gıdaları tüketebilirsiniz. Yine de iyice yıkamak ve temizlemek önemlidir.
3. ÇİKOLATA
Çikolatada sıkça görülen beyaz lekeler genellikle şeker kristallerinden kaynaklanır ve zararsızdır. Nemlendiğinde şekerin yüzeye çıkmasıyla oluşan bu lekeler, çikolatanın yenmesine engel değildir.
4. KURUTULMUŞ ETLER
Kurutulmuş et veya kavurma gibi gıdalarda küflü bölgeyi temizleyerek kalan kısmı tüketebilirsiniz. Ancak bu yalnızca sert ve kuru etler için geçerlidir. Kıyma gibi yumuşak etlerde küf oluştuysa, ürün tamamen çöpe atılmalıdır.
KÜFLÜ MANTAR TÜKETİLEBİLİR Mİ?
Uzmanlara göre, mantar sert yapılı ise küflü kısmı dikkatlice kesildikten sonra kalan kısmı tüketilebilir. Ancak yumuşak dokulu mantarlarda küf yayılmış olabileceğinden tüketim önerilmez.
Her küflü gıda tehlikeli değildir ancak dikkatli olunmalıdır. Tüketmeden önce gıdanın yapısı, türü ve küfün etkilediği bölge mutlaka incelenmelidir. Emin olunmadığında ise en güvenli yol uzman görüşü almak ve gıdayı tüketmemektir.