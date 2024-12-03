Gıda Uzmanları Açıkladı: Bu Besinler Küflense de Gönül Rahatlığıyla Tüketilebilir

1. CHEDDAR VE PARMESAN PEYNİRLERİ

BBC’ye konuşan Dr. Hickey, cheddar ve parmesan gibi kuru peynirlerde küflü bölgenin, küf bıçağa bulaştırılmadan dikkatlice kesilip atılması durumunda geri kalan kısmın tüketilebileceğini belirtiyor. Bu peynirlerde nem düşük olduğu için küf genellikle yüzeyde kalır ve derine işlemez.

2. SERT SEBZE VE MEYVELER

Havuç, lahana gibi sert dokulu sebzelerde ya da elma ve armut gibi meyvelerde küflü bölge genellikle derinlere kadar ulaşmaz. Küf bulaşan kısmı genişçe kesip temizledikten sonra bu gıdaları tüketebilirsiniz. Yine de iyice yıkamak ve temizlemek önemlidir.