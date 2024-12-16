Gerçek Köfte Kıvamında Oluyor! Sebzeyle Bakın Nasıl Hazırlanıyor
Köfte kıvamında mücver yapmak bu tarifle artık çok kolay. Bakın şefler nasıl hazırlıyorlar
Mücver, Türk mutfağının sevilen ve pratik tariflerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Genellikle kabak, un, yumurta ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu lezzet, hem ana yemeklerin yanında garnitür olarak hem de hafif bir atıştırmalık olarak tercih edilmektedir. Mücverin hazırlanışı oldukça kolay olup, içerisine dereotu, maydanoz gibi taze otlar eklenerek aroması zenginleştirilebilir. Ayrıca, fırında pişirilen versiyonları daha hafif bir seçenek sunarken, kızartılarak yapılan mücverler ise geleneksel lezzet arayanlar için idealdir. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için mücver, sofralarda sıklıkla yer bulan bir tarif olma özelliğini korumaktadır.
Malzemeler
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
3 adet kabak
1 adet patates
1 avuç maydanoz ve dere otu
5 dal taze soğan
Tuz - karabiber - pulbiber
Fırında ve yağda kızarmış mücver tarifi de aynı şekilde yapılabilir. Sadece malzemeleri farklılık gösterir. Bu nedenle iki tarifi birlikte anlatacağız. Önce hangi malzemeleri kullanacağınıza karar verin.
Sonra kabakları rendeleyip suyunu sıkarak çıkarın.
Derin bir kabın içine rendelenmiş kabağı, yumurtayı, yeşil soğanı, maydanozu, dereotunu, peyniri(ya da yerine patates ve yoğurt) ve unu baharatlarla ekleyip karıştırın.
Lapa kıvamda bir harç elde edeceksiniz. Kızartma tavasına 1 parmak yağ dökün.
Mücver harcını yemek kaşığı yardımı ile çok dağıtmadan kızmış yağa dökün.
Top top halinde bile bıraksanız yayılacak ve kendine has şeklini alacaktır. Pişen mücverleri havlu peçete serdiğiniz tabağa tek tek alın.
Fırında pişirecekseniz yağladığınız orta boy borcama tüm malzemeyi boşaltın ve 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat pişirin.
Biraz soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...