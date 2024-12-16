Gerçek Köfte Kıvamında Oluyor! Sebzeyle Bakın Nasıl Hazırlanıyor

Mücver, Türk mutfağının sevilen ve pratik tariflerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Genellikle kabak, un, yumurta ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu lezzet, hem ana yemeklerin yanında garnitür olarak hem de hafif bir atıştırmalık olarak tercih edilmektedir. Mücverin hazırlanışı oldukça kolay olup, içerisine dereotu, maydanoz gibi taze otlar eklenerek aroması zenginleştirilebilir. Ayrıca, fırında pişirilen versiyonları daha hafif bir seçenek sunarken, kızartılarak yapılan mücverler ise geleneksel lezzet arayanlar için idealdir. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için mücver, sofralarda sıklıkla yer bulan bir tarif olma özelliğini korumaktadır.

Malzemeler

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

3 adet kabak

1 adet patates

1 avuç maydanoz ve dere otu

5 dal taze soğan

Tuz - karabiber - pulbiber