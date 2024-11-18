Gerçeği Duyan Evinden Hemen Atıyor: Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş, İşte Tahta Kaşığın Zararları

ZARARLI BAKTERİ RİSKİNE DİKKAT

Tahta kaşıkların gözenekli yapısı, nem ve yemek artıklarını emerek zararlı bakteri üremesine neden olabilir. Özellikle çiğ et ve balıkla temas eden tahta kaşıklar, Salmonella ve Listeria gibi tehlikeli bakterilerin çoğalmasına yol açabilir. Bu durumu önlemek için tahta kaşıkları çiğ gıdalarda kullanmaktan kaçınılması ve kullanım sonrası iyice kurutulması öneriliyor.

MİKROPLASTİK SORUNU

Bazı deterjanların tahta kaşıkları temizlerken gözeneklere mikroplastik birikmesine yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Bu zararlı maddeler yemeklere karışarak vücutta birikebilir ve hormonal dengesizliklere neden olabilir. Doğal sabunlarla temizleme ve iyice durulama bu riski azaltabilir.