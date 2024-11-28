Genelde Çöpe Atmıştık; 1 Tanesi Bile O Sorunu Çözmeye Yetiyormuş
Limon kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçmelisiniz! Bakın limon kabuklarını neden çöpe atmamak gerekiyor
Limon kabukları, birçok yemek ve içecek tarifinde kullanılabilen lezzetli bir malzemedir. Limon kabukları, limonun asidik tadını ve aromasını içerir ve yemeklere veya içeceklere ekstra tat ve aroma katar. İşte limon kabuklarından yapabileceğiniz birkaç şey:
1. Limonlu Su: Limon kabuklarını kaynar suya ekleyerek, limonlu su yapabilirsiniz. Limonlu su, hem lezzetli hem de sağlıklıdır.
KABIZLIĞI ÖNLÜYOR!
Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor
2. Limonlu Tatlılar: Limon kabukları, tatlılarda kullanılabilecek harika bir malzemedir. Örneğin, limonlu kek veya limonlu tart yaparken limon kabuklarını kullanabilirsiniz.
3. Limonlu Tuz: Limon kabuklarını tuzla karıştırarak limonlu tuz yapabilirsiniz. Limonlu tuz, yemeklere ekstra aroma ve tat katar.
4. Limonlu Yoğurt: Limon kabuklarını yoğurtla karıştırarak limonlu yoğurt yapabilirsiniz. Limonlu yoğurt, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalıktır.
5. Limonlu Baharatlar: Limon kabukları, baharatlara ekstra aroma katar. Örneğin, limon kabuklarını zencefil veya kekikle karıştırarak limonlu baharatlar yapabilirsiniz.
6. Limonlu İçecekler: Limon kabukları, içeceklerde kullanılabilecek harika bir malzemedir. Örneğin, limon kabuklarını çay veya buzlu çay yaparken kullanabilirsiniz.
Limon kabukları, lezzetli ve sağlıklı birçok yemek ve içecek tarifinde kullanılabilir. Bu nedenle, limon kabuklarını çöpe atmak yerine, farklı tariflerde kullanarak değerlendirebilirsiniz.
LİMON KABUĞUNDAN REÇEL TARİFİ
Lezzet.com.tr sitesinde yapılan limon kabuğu reçeli tarifinin detaylarına yer verildi. İşte limon kabuğu reçelinin tarifi:
Malzemeler
10 adet limon kabuğu
1 lt limon ve portakal suyu (Taze sıkılmış olmalı)
1.5 kg toz şeker
1 çay kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı limon suyu
Limon kabuğu reçelinin tarifi
Limonların kabuğunu çok hafif rendeleyerek kabukları soyun ve bir parmak genişliğinde dilimlere ayırın. Dilimlere ayırdığınız limon kabuklarını tek tek rulo yapın ve temiz bir ipe iğne ile dizin. İplerin her iki tarafına düğümler atarak dilimlerin kaynarken sudan çıkmasını önleyin.
İpe geçirdiğiniz limon kabuklarını bol suda 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve tekrar üzerine soğuk su ekleyip ocağa alın ve acı suyu çıkana kadar kaynatın. Suyunu birkaç kez değiştirerek aynı işlemi tekrarlayın ve yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlama işlemi bittikten sonra içi buzla dolu olan soğuk sulu kabın içine aktarın. Yarım saat sonra iyice süzdürüp kağıt havlu üzerinde suyunu çektirin.
Limon suyu ile şekeri reçel tenceresine alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra haşlanmış limon kabuklarını atın. Arada bir karıştırarak yarım saat kaynatın. Son birkaç dakika kala tereyağını ekleyin. Hafifçe karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuyunca ipinden çıkartıp sterilize edilmiş kavanozlara aktarın ve kapağını sıkıca kapatın.