Genelde Çöpe Atmıştık; 1 Tanesi Bile O Sorunu Çözmeye Yetiyormuş

Limon kabukları, birçok yemek ve içecek tarifinde kullanılabilen lezzetli bir malzemedir. Limon kabukları, limonun asidik tadını ve aromasını içerir ve yemeklere veya içeceklere ekstra tat ve aroma katar. İşte limon kabuklarından yapabileceğiniz birkaç şey:

1. Limonlu Su: Limon kabuklarını kaynar suya ekleyerek, limonlu su yapabilirsiniz. Limonlu su, hem lezzetli hem de sağlıklıdır.