Gençlik İksiri Diye Geçiyor: Yaşlanmayı Durduruyor, Yiyen 10 Yaş Birden Küçülüyor

FEİJOA NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Güneşin zararlı etkilerine karşı doğal bir bariyer oluşturan feijoa, cilt lekelerini azaltmaya ve daha eşit bir cilt tonu elde etmeye yardımcı oluyor. İçerdiği B vitaminleri sayesinde vücudun enerji seviyelerini yükselten feijoa, yorgunluğu azaltıyor ve zindeliği artırıyor.

Yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenleyen feijoa, kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı oluyor. Potasyum açısından zengin olan feijoa, kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını koruyor.