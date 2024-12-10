Genç Yaşta Kolon Kanserine Yakalandı, ‘Bu Belirtilere Dikkat Edin’ Diyerek Bir Bir Anlattı

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlara göre kolon kanserinin erken teşhis edilebilmesi için şu belirtilerin takip edilmesi gerekiyor:

Dışkılama değişiklikleri: İshal, kabızlık veya dışkılamanın tamamlanmadığı hissi.

Kanama: Dışkıda kırmızı veya siyah renkte kan.

Karın ağrısı ve şişkinlik: Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle oluşan rahatsızlıklar.

Kansızlık belirtileri: Yorgunluk, baş dönmesi ve cilt solukluğu.

İştahsızlık ve kilo kaybı: Hızlı kilo kaybı ve mide bulantısı.

Aşırı yorgunluk: Kanserin vücutta oluşturduğu yük nedeniyle sürekli yorgunluk hissi.