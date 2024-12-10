Genç Yaşta Kolon Kanserine Yakalandı, ‘Bu Belirtilere Dikkat Edin’ Diyerek Bir Bir Anlattı
Her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon insanın yakalandığı kolon kanseri, ciddi sağlık sorunlarına yol açmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, genetik faktörler, yaş, sağlıksız beslenme ve obezite gibi etkenlerin kolon kanserinin yaygın sebepleri arasında yer aldığını belirtiyor. Erken teşhis hayat kurtarırken, belirtilerin göz ardı edilmemesi büyük önem taşıyor.
“HATALARIMI BAŞKALARI YAPMASIN”
2019 yılında kolon kanseri teşhisi konulan 34 yaşındaki Jo Faratzis, hastalığın iki kritik belirtisini sosyal medya üzerinden paylaştı. Faratzis, karnının sağ alt kısmındaki ağrıyı başlarda önemsemediğini, daha sonra idrarında kan görmesine rağmen doktora gitmekte geciktiğini anlattı.
Altı ay sonra kanamanın artmasıyla doktora başvuran Faratzis, ileri evre kolon kanseri tanısı aldı. Tedavi altına alınan genç adam, sağlığına tam anlamıyla kavuşamasa da “Hatalarımı başkaları yapmasın” diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.
KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzmanlara göre kolon kanserinin erken teşhis edilebilmesi için şu belirtilerin takip edilmesi gerekiyor:
Dışkılama değişiklikleri: İshal, kabızlık veya dışkılamanın tamamlanmadığı hissi.
Kanama: Dışkıda kırmızı veya siyah renkte kan.
Karın ağrısı ve şişkinlik: Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle oluşan rahatsızlıklar.
Kansızlık belirtileri: Yorgunluk, baş dönmesi ve cilt solukluğu.
İştahsızlık ve kilo kaybı: Hızlı kilo kaybı ve mide bulantısı.
Aşırı yorgunluk: Kanserin vücutta oluşturduğu yük nedeniyle sürekli yorgunluk hissi.
ERKEN TEŞHİS İÇİN DÜZENLİ TARAMAYA DİKKAT
Kolon kanseri genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu için düzenli taramalar, erken teşhis ve tedavi şansını artırıyor. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerin kolonoskopi yaptırmaları öneriliyor.
KOLON KANSERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Kolon kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler, hastalığın evresine ve hastanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. İşte tedavi seçenekleri:
Cerrahi Müdahale: Kanserli dokunun alınması, erken evrelerde etkili bir çözüm sunuyor.
Kemoterapi: Kanser hücrelerini yok etmek veya yayılmasını engellemek için kullanılıyor.
Radyoterapi: Özellikle rektum kanserinde uygulanan ışın tedavisi, kanserli dokuyu küçültmeyi hedefliyor.
Hedefe Yönelik Tedavi: Kanser hücrelerinin özelliklerine özel ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen bir yöntem.
İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşmayı amaçlıyor.
Palyatif Bakım: İleri evre kanserde hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.