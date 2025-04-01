Genç Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Tokat'ta traktörle çarpışan genç motosikletli sürücü hayatını kaybetti.

Genç Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Tokat'ta traktörle motosikletin çarpışması sonucunda 16 yaşındaki Muhammet Metin Uslu hayatını kaybetti.

Tokat’ta traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza Küçükbağlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.O. (20) yönetimdeki plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde Muhammet Metin Uslu (16) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uslu doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Tokat Motosiklet
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