Genç Hostesten Korkutan İtiraf: Bir Otelde Kaldığınızda Yatağın Altına Su Şişesi Atın Çünkü...

Hollandalı havayolu şirketi KLM’nin kabin ekibinden Esther, seyahat sırasında uyguladığı etkili güvenlik önlemlerini paylaştı. Bu yöntemlerle otel odalarında kendinizi olası tehditlerden koruyabileceğinizi vurgulayan Esther, özellikle iki basit ama etkili taktiği öne çıkarıyor.



SU ŞİŞESİ KULLANIN

İlk olarak, Esther bir su şişesi kullanarak odadaki potansiyel tehditleri tespit etmeye yönelik bir yöntem uyguladığını belirtiyor. Yatak odasında, yatağın altına bir su şişesi yerleştirdiğini ve bu sayede yatağın altında birinin saklanıp saklanmadığını anlayabildiğini ifade ediyor. Şişe, yatağın altına saklanmış biri varsa sıkışarak hareket etmiyor, dolayısıyla şişe yatağın diğer tarafından dışarı çıkıyor. Bu yöntemin etkinliği için yatağın altında bavul gibi eşyaların bulunmaması gerektiğini de vurguluyor.