Gelinin Düğünde Testi Kırması Meğer Bu Anlama Geliyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

Testinin içindeki su, hayat ve doğurganlığın sembolüdür. Bu nedenle testi kırmanın çiftin çocuk sahibi olmasına vesile olacağına inanılır.

Kırılan testi, eski hayatın sona erdiği ve yeni bir hayatın gidişinin göstergesidir.

Bazı yerlerde testinin içi şeker, bozuk para ya da buğday gibi bereketi simgeleyen nesnelerle doldurulup kırılır. Böylece geleneğin anlamı daha da güçlenir.