Gelibolu, Tirebolu, İnebolu, Safranbolu... Hepsinin Adında 'Bolu' Olmasının Arkasındaki Sır Çözüldü

Türkiye'nin farklı noktalarında yer alan Gelibolu, Tirebolu, İnebolu ve Safranbolu gibi şehirlerin adındaki "Bolu" ortaklığı tesadüf değil. Bu isimler, antik çağlardan günümüze uzanan köklü bir tarihsel serüvenin izlerini taşıyor.

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Gelibolu, Tirebolu, İnebolu, Safranbolu... Hepsinin Adında 'Bolu' Olmasının Arkasındaki Sır Çözüldü

Haritaya baktığınızda, birbirinden oldukça uzak bölgelerde olmasına rağmen benzer isimlere sahip bu şehirlerin ortak noktası, aslında binlerce yıllık bir tarihsel sürecin izlerini taşıyor. İsimlerin ardında, Anadolu’nun kadim kültürel mirasına dayanan şaşırtıcı bir hikaye var.

"POLİS"TEN BOLU'YA UZANAN YOLCULUK

Bu yerleşim adlarının kökeni, Eski Yunanca’da "şehir" anlamına gelen "polis" kelimesine dayanıyor. Helenistik çağlardan itibaren Anadolu’da kurulan birçok şehir, adlarının sonuna "polis" ekini alıyordu. Ancak zamanla, bu sözcük halk arasında telaffuzu kolaylaştırmak amacıyla değişime uğradı ve "bolu" şeklinde kullanılmaya başlandı.

Bu dönüşüm yalnızca bir dil değişimi değil; aynı zamanda Roma ve Bizans dönemlerinde Anadolu’da yaşanan kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak da değerlendiriliyor. Türklerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte, Yunanca kökenli "polis" ekinin günlük dile "bolu" olarak yansıması bugünkü şehir isimlerinin oluşmasına zemin hazırladı.

TİREBOLU: 3 ŞEHRİN MİRASI

Karadeniz kıyısında yer alan Tirebolu, antik çağlarda kurulan Tripolis şehrinden türemiştir. Yunanca’da "tri" üç, "polis" ise şehir anlamına geliyor. Tripolis ismi zaman içinde Tirebolu’ya dönüşerek günümüze kadar ulaşmıştır.

GELİBOLU: GALLİOPOLİS'TEN GELİYOR

Çanakkale Boğazı'nda stratejik bir konuma sahip olan Gelibolu, antik dönemlerde Galliopolis (Galli Şehri) adıyla biliniyordu. Zamanla farklı kültürel etkilerle bu isim değişerek bugünkü Türkçe formunu aldı.

SANRANBOLU VE İNEBOLU'NUN İZLERİ

Safranbolu ismi, hem bölgedeki safran üretimini hem de "polis" kökenini yansıtır. Bir diğer deyişle, "safran diyarı" anlamına gelirken, geçmişinde bir şehir adı taşıdığı da görülür.
İnebolu ise, tarih boyunca "Abonou Teichos" ve sonrasında "Ionopolis" olarak anılmıştır. Bu antik isimler zamanla halk dilinde dönüşerek İnebolu adını almıştır.

İSİMLERDEKİ GİZLİ TARİH

Bu şehirlerin isimleri, Anadolu’nun yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin ve dillerin etkisi altında nasıl şekillendiğini gösteriyor. Yunanca’dan Türkçeye evrilen bu kelimeler, sadece bir coğrafi isim değil; Anadolu’nun çok katmanlı tarihinin yaşayan birer tanığıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

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