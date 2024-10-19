Gece Uyandıktan Sonra Neden Tekrar Uyuyamadığımız Ortaya Çıktı: Nedeni Meğer Buymuş

DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN BUNU YAPMAK GEREKLİ

Çoğu insan, gece uyandıklarında yatakta kalmayı tercih ederek yeniden uykuya dalmaya çalışıyor. Ancak bu tutum, uykunun geri kazanılmasını zorlaştırabiliyor. Barwick, "Gece yarısı uyanınca yataktan kalkmak zor olabilir ama bunun, daha iyi bir uyku için gerekli olduğunu unutmayın" dedi. Uzman, yatakta kalmanın beyin tarafından uyanmanın bir işareti olarak algılandığını vurguladı.