Gece Uyandıktan Sonra Neden Tekrar Uyuyamadığımız Ortaya Çıktı: Nedeni Meğer Buymuş
Çoğu insan, gece uyandığında yatakta kalmayı tercih ederek yeniden uykuya dalmaya çalışıyor. Uzmanlar bu zorluğun sebeplerini açıkladı ve yeniden uykuya dalmayı kolaylaştıracak bir öneride bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Geç saatlerde bölünen uykuların ardından yeniden uykuya dalmak bazı kişiler için kolayken, çoğu insan saatlerce bu çabayı gösteriyor. Bu durum, yorgunluğa ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Uyku ve Sirkadiyen Sağlık Programı Direktörü Fiona Barwick, bu zorluğun sebeplerini açıkladı ve yeniden uykuya dalmayı kolaylaştıracak bir öneride bulundu.
DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN BUNU YAPMAK GEREKLİ
Çoğu insan, gece uyandıklarında yatakta kalmayı tercih ederek yeniden uykuya dalmaya çalışıyor. Ancak bu tutum, uykunun geri kazanılmasını zorlaştırabiliyor. Barwick, "Gece yarısı uyanınca yataktan kalkmak zor olabilir ama bunun, daha iyi bir uyku için gerekli olduğunu unutmayın" dedi. Uzman, yatakta kalmanın beyin tarafından uyanmanın bir işareti olarak algılandığını vurguladı.
UYKUYA TEKRAR DALMAYI ZORLAŞTIRIYOR
Yeniden uykuya dalmanın önündeki en büyük engellerden birinin akıllı telefon kullanımı olduğunu belirten Barwick, telefon ekranlarından yayılan mavi ışığın, beyin tarafından gündüz olduğu hissi yaratabileceğini ifade etti. Bu durum, vücut saatinin dengesini bozarak uykuya dalmayı daha da zorlaştırıyor.