Gece Lavaboya Tuz Dökmek Bu İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Dökeceksiniz

Tuz, sadece yemeklerin lezzetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda güçlü bir temizleyici özelliğe sahiptir. Özellikle gece yarısı lavaboya tuz döküp sabaha kadar bekletmek tuzun etkisini 2 katına çıkartıyor. Tuzun aşındırıcı yapısı, lavaboda biriken yağ, saç ve yemek artıkları gibi maddeleri parçalayarak boruların tıkanmasını önler.

Kimyasal temizleyicilerin aksine, hem doğal hem de ekonomik bir çözüm olan tuz, kötü kokuların kaynağı olan bakterileri öldürerek, lavabonuzdan gelen kötü kokuları ortadan kaldırır.



