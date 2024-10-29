Gaziantepli Ev Hanımlarının Sırrı Ortaya Çıktı: Salçaya 1 Kaşık Koyunca Fazla Olan Tuzu Anında Çekiyor

Ev yapımı salçalar, birçok mutfakta vazgeçilmez lezzetlerden biridir. Market salçalarına göre daha doğal ve lezzetli olan bu el yapımı ürünler, bazen tuz oranının fazla kaçmasıyla sorun yaratabilir. Böyle durumlarda çoğu kişi ya salçayı az kullanmayı ya da rafa kaldırmayı tercih ediyor. Ancak, salçanın fazla tuzunu dengelemek için basit bir yöntem var.