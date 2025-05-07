Garip, Sahibinin Mezarını Terk Etmiyor

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, 75 yaşında hayatını kaybeden Nuri Gümüş’ün yıllardır yanında olan köpeği Garip, sahibinin mezarı başından ayrılmıyor. Yaklaşık 5 yıl önce sahiplendiği köpeğiyle kurduğu dostluk, Gümüş’ün vefatının ardından mezar başında devam ediyor. Aile üyeleri, Garip’in 6 gündür mezarın başında bekleyişinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Nuri Gümüş’ün kızı Nuran Çetinkaya, "Biz İstanbul'da kalıyoruz. Köyde babam ile yaşayan ve yalnızlığına ortak olan tek kişi bu Garip'ti. Babama Garip Hasan'ın oğlu derler. Bu nedenle babam da bu köpeğe garip ismini koydu. Köpek sürekli babamla gezerdi. Babamı defnettikten sonra Garip gece gündüz burada yatıyor. Garip babamın en yakın dostuydu" dedi.

oğlu Nihat Gümüş, "Bir yönden çok mutlu oluyoruz, bir yönden de daha çok hüzünleniyoruz. Bu dostluğu görünce de çok seviniyoruz. Biz bu köpeği daha önce hiç fark etmemişiz. Meğerse babamın dostuymuş." diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: İHA