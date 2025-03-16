Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş

FOTOĞRAFTAKİ KIRMIZI GÖZLER BAŞKA BİR ANLAMA GELEBİLİR Mİ?

Genellikle kırmızı göz efekti estetik bir sorun olarak değerlendirilir. Ancak bazı durumlarda, göz sağlığıyla ilgili ciddi bir problemin habercisi olabilir. Eğer fotoğraflarda bir göz sürekli kırmızı çıkıyorsa veya gözde beyaz ya da sarı bir yansıma varsa retina dekolmanı, katarakt, göz içi enfeksiyonları, retinoblastom (çocukluk çağı göz kanseri) gibi hastalıkların habercisi olabilir.