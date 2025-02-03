Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı

Paris, Londra ve New York gibi şehirler, dünyaca ünlü müzeleriyle bilinse de Türkiye de zengin sergileriyle bu kentlerle rekabet edebilecek kültürel bir mirasa sahip. Forbes’un hazırladığı listede, çoğu gezginin radarına girmemiş ancak keşfedilmeye değer 10 özel müze yer alıyor. İşte o liste:

1. BAKSI MÜZESİ (BAYBURT)

Bayburt'un yüksek tepeleri arasında yer alan Baksı Müzesi, modern Türk sanatını ve geleneksel el sanatlarını buluşturuyor. Sanatçı Hüsamettin Koçan tarafından doğduğu köyün yakınlarında kurulan müze, 2012 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne layık görülen yapı, futuristik mimarisiyle dikkat çekerken, yerel sanatların yaşatılması için atölyeler de düzenliyor.