Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı
Dünyanın önde gelen ekonomi ve kültür dergilerinden Forbes, Türkiye’de henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş 10 müzeyi listeledi. Bayburt’tan İstanbul’a, Çanakkale’den Kapadokya’ya kadar farklı bölgelerde yer alan bu müzeler, sanat, tarih ve kültürel miras açısından önemli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Paris, Londra ve New York gibi şehirler, dünyaca ünlü müzeleriyle bilinse de Türkiye de zengin sergileriyle bu kentlerle rekabet edebilecek kültürel bir mirasa sahip. Forbes’un hazırladığı listede, çoğu gezginin radarına girmemiş ancak keşfedilmeye değer 10 özel müze yer alıyor. İşte o liste:
1. BAKSI MÜZESİ (BAYBURT)
Bayburt'un yüksek tepeleri arasında yer alan Baksı Müzesi, modern Türk sanatını ve geleneksel el sanatlarını buluşturuyor. Sanatçı Hüsamettin Koçan tarafından doğduğu köyün yakınlarında kurulan müze, 2012 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne layık görülen yapı, futuristik mimarisiyle dikkat çekerken, yerel sanatların yaşatılması için atölyeler de düzenliyor.
2. TROYA MÜZESİ (ÇANAKKALE)
2018’de ziyarete açılan ve Avrupa’da Yılın Müzesi ödülünü kazanan Troya Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Troya Antik Kenti’nden çıkarılan eserleri barındırıyor. Pas renginde dev bir küp şeklinde tasarlanan yapı, Troya ve çevresindeki kazılardan elde edilen binlerce yıllık kalıntıları gün yüzüne çıkarıyor.
3. İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ (İSTANBUL)
Tarihi Atlas Sineması içinde yer alan İstanbul Sinema Müzesi, Türk sinema tarihine ışık tutuyor. Ziyaretçiler, interaktif sergilerde kendi kısa filmlerini çekebilirken, 1905’ten günümüze uzanan sinema mirasını keşfetme fırsatı buluyor.
4. CERMODERN (ANKARA)
Ankara’da restore edilmiş eski bir tren bakım atölyesinde kurulan CerModern, Forbes tarafından "Türkiye’nin en ilginç modern sanat koleksiyonu" olarak tanımlanıyor. Türk ve Avrupa çağdaş sanatına ait resim, heykel ve fotoğraf eserlerini içeren koleksiyon, sanatseverlere özgün bir deneyim sunuyor.
5. ÇAMLIK BUHARLI LOKOMOTİF MÜZESİ (İZMİR)
Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Türkiye’nin en büyük açık hava tren müzesi olarak biliniyor. 33 farklı lokomotifin sergilendiği müzede, Atatürk’ün özel vagonu ve 1866 yılında inşa edilen demir yollarına ait tarihi parçalar da bulunuyor.
6. CHEZ GALİP SAÇ MÜZESİ (KAPADOKYA)
Dünyanın en ilginç müzelerinden biri olarak gösterilen Chez Galip Saç Müzesi, Kapadokya’da bir çömlek atölyesinin alt katında yer alıyor. 1979 yılında çömlekçi Chez Galip tarafından başlatılan koleksiyon, 16 binden fazla kadına ait saç örneğini barındırıyor ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş bulunuyor.
7. SAKIP SABANCI MÜZESİ (İSTANBUL)
Boğaz manzarasına hakim 1925 yapımı bir köşkte yer alan Sakıp Sabancı Müzesi, Osmanlı dönemi tabloları, İslam hat sanatı eserleri ve Sabancı Ailesi’nin özel koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Müze, aynı zamanda MSA Aşçılık Okulu’nun restoranında misafirlerine Boğaz manzaralı öğle yemekleri sunuyor.
8. ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ (GAZİANTEP)
Antik Zeugma kentinden çıkarılan Yunan ve Roma mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, eski bir tütün fabrikasından dönüştürülen modern bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere, mozaiklerin yanı sıra heykeller, freskler ve tarihi kalıntılar müzeyi zenginleştiriyor.
9. KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ (BAYBURT)
Bayburt’ta yer alan bu müze, Anadolu kırsal hayatını en otantik haliyle sunuyor. Geleneksel tarım aletleri, mutfak eşyaları, halılar, ahşap sandıklar ve binicilik aksesuarları gibi çok çeşitli objelerin bulunduğu müze, konserler, festivaller ve atölye çalışmalarıyla da bölge turizmine katkı sağlıyor. Ayrıca ziyaretçiler için konaklama imkanı da sunuluyor.
10. TÜRK HAMAM MÜZESİ (ANKARA)
Ankara yakınlarında 15. yüzyıldan kalma bir hamamın içinde yer alan müze, Türk hamam kültürünün gelişimini sergiliyor. Gelin hamamı gibi geleneksel ritüellere özel bir vurgu yapan müzede, aynı zamanda modern hamam malzemelerinin satıldığı bir mağaza da bulunuyor.