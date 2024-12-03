Fön Makinesinin 7 Şaşırtan Kullanım Alanını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Fön makinesini çoğunlukla saçlarımızı yıkadıktan sonra kullanırız. Ancak bu makine, sanıldığının aksine birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Nasıl mı? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Saç kurutma makineleri duş sonrası veya saç yıkadıktan sonra en büyük kurtarıcılarımızdan bir tanesi. Genellikle saçlarımızı kurutmak ve fön çekmek için kullandığımız bu makineler, sıkan ayakkabılardan kavanoz etiketlerini çıkarmaya kadar birçok işe yarıyor. İşte saç kurutma makinesinin birbirinden eşsiz hayat kurtarıcı özellikleri…
YARA BANDINI ACISIZ ÇIKARMA YÖNTEMİ
Yara bandını çıkarmak genellikle can yakabilir, çünkü küçük tüyleri de beraberinde çeker. Bu sorunu çözmek için saç kurutma makinesini yara bandının üzerine bir süre tutun. Isı, yapışkanı yumuşatacağı için bandı acısız bir şekilde kolayca çıkarabilirsiniz.
ETİKETLERİ KALINTI BIRAKMADAN ÇIKARMA
Yeni alınan eşyaların üzerindeki yapışkan etiketler çoğu zaman rahatsız edici olabilir. Saç kurutma makinesini etiketin üzerine tutup birkaç saniye ısıtın. Yapışkan gevşeyeceği için etiketi iz bırakmadan çıkarabilirsiniz.
AHŞAPTA OLUŞAN SU LEKELERİNE SON
Ahşap yüzeylerdeki su lekeleri can sıkıcı bir görüntü yaratabilir. Bu lekeleri gidermek için saç kurutma makinesini önce soğuk, ardından sıcak ayarda lekenin üzerine tutun. Bu yöntemle ahşabınız eski temiz görünümüne kavuşacaktır.
MUM LEKELERİNİ KOLAYCA TEMİZLEME
Yüzeye dökülen mum kalıntılarından kurtulmak sandığınızdan daha kolay. Mumun olduğu bölgeye saç kurutma makinesiyle sıcak hava tutarak mumu eritin. Ardından bir bezle silerek kalıntılardan tamamen kurtulabilirsiniz.
DAR AYAKKABILARI RAHATLATMA
Yeni aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyorsa çözüm saç kurutma makinesi! Kalın bir çorap giyin, ayakkabıyı ayağınıza geçirin ve sıkan bölgelere sıcak hava tutun. Isı, malzemeyi esneterek ayakkabının ayağınıza uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.
KLAVYEYİ TOZLARDAN ARINDIRMA
Bilgisayar klavyenizdeki tozlar ve kırıntılar birikmişse, saç kurutma makinesini soğuk ayara getirip klavyenin üzerinde gezdirin. Bu yöntemle klavyeniz kısa sürede temizlenecektir.
KIYAFETLERDEKİ KIRIŞIKLIKLAR DÜMDÜZ OLUYOR
Ütüye vakit bulamadığınızda kırışıklıklarla başa çıkmak için saç kurutma makinesi harika bir yardımcıdır. Giysinizi bir askıya asın, üzerine biraz su sıkın ve ardından saç kurutma makinesiyle kurutarak kırışıklıkları açabilirsiniz.