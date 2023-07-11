Flört araştırması: Kimleri daha çekici buluyoruz, neden?
Yapılan son araştırmaya göre olası partnerleriyle yeni tanışan bireyler, kendilerine daha yakın özelliklere çekiliyor.
Avustralya ve Britanyalı araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre flört aşamasında birçok bireyin partner seçmesini sağlayan önemli bir özellik var.
Buna göre olası partnerleriyle yeni tanışan bireyler, fiziksel açıdan ve özellikle yüz özellikleri bakımından kendilerine daha çok benzeyen kişilere ilgi duyuyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre Queensland ve Stirling üniversitelerinde yürütülen araştırma benzer yüzlere sahip kişilerin flört aşamasında birbirlerini daha çekici bulma eğilimi sergilediklerini ortaya koydu.
Queensland Üniversitesi'nde görev alan ve çalışmaya liderlik eden Amy Zhao, "Katılımcıların, geometrik açıdan ortalama yüzlere sahip olan kişileri ve kendi yüzlerine daha çok benzeyen yüzleri çekici bulduklarını gördük" ifadelerini kullandı.