Flört araştırması: Kimleri daha çekici buluyoruz, neden?

Yapılan son araştırmaya göre olası partnerleriyle yeni tanışan bireyler, kendilerine daha yakın özelliklere çekiliyor.

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Flört araştırması: Kimleri daha çekici buluyoruz, neden? - Resim: 1

Avustralya ve Britanyalı araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre flört aşamasında birçok bireyin partner seçmesini sağlayan önemli bir özellik var. 

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Flört araştırması: Kimleri daha çekici buluyoruz, neden? - Resim: 2

Buna göre olası partnerleriyle yeni tanışan bireyler, fiziksel açıdan ve özellikle yüz özellikleri bakımından kendilerine daha çok benzeyen kişilere ilgi duyuyor.

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Flört araştırması: Kimleri daha çekici buluyoruz, neden? - Resim: 3

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Queensland ve Stirling üniversitelerinde yürütülen araştırma benzer yüzlere sahip kişilerin flört aşamasında birbirlerini daha çekici bulma eğilimi sergilediklerini ortaya koydu.

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Flört araştırması: Kimleri daha çekici buluyoruz, neden? - Resim: 4

Queensland Üniversitesi'nde görev alan ve çalışmaya liderlik eden Amy Zhao, "Katılımcıların, geometrik açıdan ortalama yüzlere sahip olan kişileri ve kendi yüzlerine daha çok benzeyen yüzleri çekici bulduklarını gördük" ifadelerini kullandı.

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