Fırtına İstanbul'u Vurdu! Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi, Yollar Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve lodos, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Birçok ilçede ağaçlar devrilirken, çatılar uçtu, araçlarda maddi hasar oluştu. Bazı bölgelerde yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

ARNAVUTKÖY’DE ÇATI 30 METRE SAVRULDU

Arnavutköy’de şiddetli rüzgâr nedeniyle bir evin çatısı yerinden koparak yaklaşık 30 metre savruldu. Uçan çatı parçaları yan sokakta bulunan başka bir evin üzerine ve sokağa düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahallede büyük panik oluştu.

Çatının düştüğü bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı, sokak ise tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

ESENLER’DE 4 KATLI BINANIN ÇATISI UÇTU

Esenler Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde sabah saatlerinde etkili olan fırtına, 4 katlı bir binanın çatısını yerinden söktü. Savrulan çatı parçaları park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Fırtınayla birlikte yerinden kopan çanak antenler de çevreye savruldu. Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AVCILAR’DA İŞ YERİNİN ÇATISI PARÇALANDI

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde saat 09.50 sıralarında fırtına nedeniyle E-5 yan yol üzerindeki bir iş yerinin çatısından parçalar kopmaya başladı. Uçan parçalar çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük maddi hasara yol açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görgü tanıkları, yaşananları “deprem gibi” sözleriyle anlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KOPAN ÇATI 5 KATLI BİNAYA SAVRULDU

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Ardıç Kuşu Sokak'ta şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir binanın çatısı koptu. Kopan çatının parçaları 5 katlı diğer binaya savruldu. Olayı gören bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, olay vatandaşlar ve bina sakinlerince korku ve paniğe neden oldu.

'ALLAH'A SIĞINMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU'

Olay hakkında konuşan Gülümser Yalçın, "Çok büyük bir fırtına gelip vurdu. Çatı uçtuğu gibi bizim yan taraftaki, binanın üstüne geldi. Tabii biz de çok korktuk. Allah'a sığınmaktan başka çaremiz de yoktu. Çok korktum ben" dedi. Bina sakinlerinden Kadir Doğan ise, "Şu anda kimseden bir haber yok. Temizleme var orada, birisi gelsin buranın önlemini alsın. Yarın başka yerden de çatı uçması olur. Gelmiş bizim yan tarafın çatısına uçmuş. Yan tarafın sahibini arıyoruz, ‘biz ilgilenmiyoruz' diyor. Yani durum budur" dedi.

VATANDAŞ KIL PAYI KURTULDU

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bayrampaşa'da da yol kenarındaki ağaç devrildi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaç yol kenarına yığıldı. Zeytinburnu'nda ise balkondaki saksı rüzgarın etkisiyle yere düştü. Saksının düşüşünden kısa süre önce oradan geçen vatandaş kıl payı kurtuldu.

BAKIRKÖY’DE AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bakırköy sahil yolunda sabah saatlerinde etkili olan fırtına, büyük bir ağacın yoldan geçen dört aracın üzerine devrilmesine neden oldu. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağacın kaldırılması için ekipler uzun süre çalışma yaptı. Ağaç dalları ve gövdesi motorlu testerelerle kesilerek yoldan temizlendi. Çalışmalar nedeniyle Bakırköy sahil yolunun Yeşilköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

BAHÇELİEVLER’DE 1 KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi’nde şiddetli rüzgârın etkisiyle savrulan bir ağaç devrildi. O sırada yoldan geçen bir kişi ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kişinin hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Olay kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, yetkililer vatandaşları fırtına süresince dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA