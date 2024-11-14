Fırının Altındaki Çekmece Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Ivır Zıvırları Koymak İçin Değilmiş

Mutfaklarımızda sıklıkla karşılaştığımız ancak işlevini tam olarak bilmediğimiz birçok detay var. Bunlardan biri de fırının altındaki çekmeceler. Genellikle mutfak eşyaları veya havlular için kullanılan bu çekmece, aslında çok daha önemli bir göreve sahip.