Fırındaki Yağ Lekeleri Silgi Gibi Silinecek: 1 Kaşık Atıp 10 Dakika Çalıştırınca Yağ Kendiliğinden Akıp Gidecek
Fırın temizlemek birçok kişi için göz korkutucu bir ev işi olabilir. Ancak, bu yöntemle artık fırındaki yağ lekeleri kendiliğinden akıp gidecek. 1 kaşık atıp 10 dakika fırını çalıştırınca tüm inatçı kurumuş yağlar silgi gibi silinecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfaklarımızın en çok kullanılan ve en zor temizlenen eşyalarından biri olan fırınlar, artık kabus olmaktan çıkıyor. Yağlı ve yapışkan lekelerle baş etmek zorunda kalmadan, fırınınızı kısa sürede tertemiz yapabileceğiniz doğal ve etkili bir yöntem keşfedildi.
Fırın temizliği için saatler harcamanıza gerek yok. Sadece birkaç basit malzemeyle fırınınızı ilk günkü gibi parlatabilirsiniz. Bunun için herkesin evinde bulunan 1 yemek kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı karbonat, 1 dilim limon ve 1 bardak sıcak su yeterli.
Limon tuzu ve karbonatın doğal temizleyici özellikleri, fırındaki en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarmanıza yardımcı olur. Limon tuzu, yağları çözerek temizliği kolaylaştırırken, karbonat da yüzeyleri parlatır ve deodorize eder.
FIRIN NASIL TEMİZLENİR?
Tüm malzemeleri bir kaba alın ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı fırının tabanına yerleştirin. Fırının kapağını kapatın ve 10 dakika kadar ısıtın. Fırını kapatın ve karışım soğuyunca fırının içini nemli bir bezle silin. İnanılmaz sonuçlara şahit olacaksınız.