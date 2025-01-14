Fırında Katranlaşmış Yağı El Sürmeden Temizliyor: Tepsiye Koyup Çalıştırmak Yetiyor

LİMONUN GÜCÜ

Limon suyu, doğal asidi sayesinde fırın yüzeyindeki lekeleri temizler ve hoş bir koku bırakır. Bir tepsiye su ve limon suyu ekleyerek fırında ısıtın. Limon buharı, fırın yüzeyindeki yağları yumuşatarak temizliği kolaylaştıracaktır.

SU VE KARBONAT ETKİSİ

Karbonat, fırında biriken yanık yağları temizlemek için ideal bir doğal temizleyicidir. Bir tepsiye su ve karbonat ekleyerek fırında ısıtın. Karbonatın temizleyici özelliği sayesinde fırınınız tertemiz olacaktır.