Fırıncılar Sırrını Açıkladı: Bu Yöntemle Ekmek Ne Bayatlıyor Ne Küfleniyor

Ekmek, küflendiğinde ya da bayatladığında birçok kişi tarafından çöpe atılıyor. Ancak gıda israfı, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Ekmeğin bayatlamasını önlemek ise düşündüğünüz kadar zor değil. İşte aşçıların ekmeğin tazeliğini korumak için uyguladığı 6 etkili yöntem.

DİLİMLEYEREK TÜKETİN

Ekmeği dilimleyerek tüketmek, bayatlamayı geciktiren en önemli adımlardan biridir. Böylece sadece ihtiyacınız kadarını kullanabilir, geri kalanını daha uzun süre taze tutabilirsiniz.

Her soğuk ekmek bayat demek değildir. Isıtıldığında tekrar yumuşaklığını ve lezzetini kazanabilir. Bu yüzden soğuk ekmekleri atmayın; bir süre ısıtmayı deneyin. Ekmeğin hava almaması ve açıkta kalmaması gerekir. Sıcak ekmeği torbaya koymadan önce yeterince soğutun; aksi takdirde buhar nedeniyle küflenecektir.

KABUĞUNU KOPARMAYIN

Ekmeğin kabuğu, iç kısmını korur. Bazı kişiler kabuğunu kopartmayı tercih etse de bu, su kaybını artırır ve ekmeğin daha hızlı bayatlamasına neden olur. Ekmeği saklamak gerektiğinde, buzdolabı poşeti içerisinde derin dondurucuya koyabilirsiniz. Bu yöntem, küflenmesini önler ve ekmek, eski tazeliğine dönmese de yenilebilir bir yumuşaklığa kavuşur.

Ekmek zamanla sertleşirse, onu su buharı ile yeniden yumuşatabilirsiniz. Bir kabın içinde su kaynatın ve üzerine bir süzgeç yerleştirerek sert ekmekleri buharda bekletin. Bu işlem, ekmeğin nem kazanmasını sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi