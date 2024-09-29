Fındıkta Budama Sezonu Başladı: Budamada Nelere Dikkat Edilmeli?

Mevsim Seçimi: Fındık budaması için en ideal dönem, sonbaharın sonu ve kışın başı olarak kabul ediliyor. Bu dönemde bitki dinlenme sürecine girdiği için budama işlemi minimum zarar veriyor.

Kesim Aletlerinin Temizliği: Budama sırasında kullanılan aletlerin steril olması, bitkiye hastalık bulaşmasını önlüyor. Paslı veya kirli aletlerle yapılan budama, fındık ocaklarının hastalıklara karşı savunmasız kalmasına yol açabiliyor.