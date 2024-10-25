Fermuarların Üzerinde Bulunan 'YKK' Yazısı Meğer Bu Anlama Geliyormuş

Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kıyafetlerin ve eşyaların fermuarlarında yer alan "YKK" ifadesinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Ceketlerden kot pantolonlara, çantalardan daha birçok ürüne kadar, bu üç harf pek çok yerde karşımıza çıkıyor.

"YKK," aslında bir Japon fermuar üreticisinin kısaltması. 1934 yılında Tadao Yoshida tarafından Japonya’da kurulan bu firma, tam adıyla Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (Yoshida Limited Şirketi), adını kurucusunun soyadından alıyor. Bugün, YKK dünyadaki fermuar üretiminin yüzde doksanını karşılıyor ve 52 ülkede toplam 206 fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalarda, 9500 farklı renk ve modelde fermuar üretiliyor. Türkiye’de ise YKK, 1991 yılında faaliyet göstermeye başladı ve ülkemizde de bir üretim tesisine sahip.

YKK’nın fermuarlarını diğer markalardan ayıran birçok özellik bulunuyor. Firmanın başarısının arkasındaki en önemli nedenlerden biri, üretim kapasiteleri ve çeşitliliği. Farklı malzemelerle ve geniş renk yelpazesiyle fermuarlar üreterek giyim firmalarının tercih ettiği bir marka haline geliyorlar. Ayrıca, YKK'nın suya dayanıklı fermuarları, standart fermuarlara göre daha yüksek maliyetle üretilse de, dayanıklılıkları nedeniyle sıkça tercih ediliyor.





Kaynak: Haber Merkezi