Fenomen 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a Ağır Ceza: 550 bin 59 TL

TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında ‘Psikolog Buse Aydın’ ismiyle bilinen Aydın, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi alanlarda uzmanlığı olmamasına rağmen kendini ‘cinsel terapist’ olarak tanıttığı için cezaya çarptırıldı. Reklam Kurulu, bu sebeple Aydın’a 550 bin 59 TL ceza kesti.

BUSE AYDIN İÇERİKLERİNİ KALDIRDI, KENDİNİ SAVUNDU

Cezayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Buse Aydın, şunları söyledi:

"Herkese merhabalar arkadaşlar, öncelikle psikolog olmamla ilgili bir problem yok. Bildiğiniz gibi videolarıma hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışman demem gerekiyormuş. Bu birinci ceza nedeni."

"İkinci ceza nedeni ise vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen konular hakkında bilgi vermemem gerektiğiymiş çünkü bu konular hekimlerin alanına giriyor."

"Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmıştı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı."



"Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok, içeriği komple değiştirdik. Yaptığım işte bir değişim olmadı, sadece unvanı değiştirdik."

BUSE AYDIN KİMDİR?

Psikolog Buse Aydın, sosyal medyada cinsel sorunlarla ilgili sorulara yanıt veriyordu. Kendine özgü üslubuyla dikkat çeken ve zaman zaman sansasyonel yanıtlar veren Aydın, Instagram ve TikTok gibi platformlarda canlı yayınlar yapıyordu.