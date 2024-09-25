Faydası Saymakla Bitmeyen Cevizi Bu Kişiler Asla Tüketmemeli! Yıllardır Yanlış Biliniyormuş
Birçok faydası bulunan ceviz tüketimi meğer yıllardır yanlış biliniyormuş. Bu kişiler özellikle asla ceviz tüketmemeli. Son araştırma ortaya çıktı, birçok hastalığı tetikliyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ceviz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir ve zihinsel performansı artırır. Ayrıca, demir açısından zengin olması nedeniyle anemiye karşı koruyucu özellik taşır. İçerdiği bitkisel proteinler, Omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri, iyot ve çinko sayesinde saç ve cilt sağlığını iyileştirir, tırnakları güçlendirir. E vitamini ise ciltte yaşlanma belirtilerini azaltarak cildin yenilenmesine katkı sağlar.
Ceviz, potasyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kan dolaşımını düzenlerken, içerdiği melatonin hormonu sayesinde uyku düzenine de yardımcı olur. Ancak bu kadar faydalı bir besin olmasına rağmen, bazı kişiler için ceviz tüketimi önerilmemektedir.
CEVİZ TÜKETMEMESİ GEREKENLER
Cevizin faydaları kadar bazı sağlık durumları için zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle şu kategorideki kişilerin ceviz tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir:
-Bağırsak Problemleri Olanlar: Kronik bağırsak hastalıkları olan kişilerin ceviz tüketmesi önerilmez. Cevizin içerdiği protein ve yağlar sindirimi zorlaştırabilir ve bağırsak problemlerini artırabilir.
-Pankreas Hastaları: Pankreatit gibi pankreas sorunları yaşayan kişiler, cevizdeki yüksek yağ asitleri nedeniyle bu gıdadan kaçınmalıdır.
-Kan Pıhtılaşma Sorunu Olanlar: Kan pıhtılaşması sorunu yaşayan kişilerin ceviz tüketimi dikkatli olmalıdır, çünkü ceviz kanın yoğunlaşmasına katkıda bulunarak pıhtılaşma riskini artırabilir.
-Migren ve Baş Ağrısı Olanlar: Sık baş ağrısı veya migren problemi yaşayan kişiler için ceviz, içerdiği tiramin maddesi nedeniyle yeni atakları tetikleyebilir.
-Alerjisi Olanlar: Ceviz, alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için özellikle küçük çocuklara dikkatle verilmelidir. Alerjik bünyeye sahip kişiler ceviz tüketiminden kaçınmalıdır.
-Obezite Sorunu Olanlar: Ceviz yüksek kalorili bir gıda olduğu için fazla kiloya sahip kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir.
GÜNDE NE KADAR CEVİZ TÜKETİLEBİLİR?
Uzmanlar, cevizin diğer besinlerle, özellikle karbonhidratlarla birlikte tüketilmemesini öneriyor. Atıştırmalık olarak tüketmek daha faydalıdır. Sağlıklı bireyler için günde 4-6 ceviz ideal kabul edilirken, yaşlılar ve 7 yaş altı çocuklar için bu miktar 3-4 ceviz olarak sınırlandırılmalıdır. Şeker hastalarına ise günde 2-3 cevizden fazlası önerilmemektedir. Ceviz, melatonin içeriği sayesinde akşam saatlerinde tüketildiğinde uyku düzenine yardımcı olabilir.