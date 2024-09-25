Faydası Saymakla Bitmeyen Cevizi Bu Kişiler Asla Tüketmemeli! Yıllardır Yanlış Biliniyormuş

Ceviz, potasyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kan dolaşımını düzenlerken, içerdiği melatonin hormonu sayesinde uyku düzenine de yardımcı olur. Ancak bu kadar faydalı bir besin olmasına rağmen, bazı kişiler için ceviz tüketimi önerilmemektedir.

CEVİZ TÜKETMEMESİ GEREKENLER

Cevizin faydaları kadar bazı sağlık durumları için zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle şu kategorideki kişilerin ceviz tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir: