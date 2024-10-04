Fasulyeyi Yıllardır Yanlış Islatıyormuşuz! Meğer Doğrusu Buymuş

Kuru fasulyenin iyi pişmesi için akşamdan ıslatılması gerekir. Bir gece boyunca suda bekletilen fasulyeler hem kolay pişiyor hem de lezzetine katkı sağlıyor.

İşte fasulyeleri pişirmeden önce ıslatmanın çeşitli faydaları…

Tadı İyileştirir

Islatma işlemi, fasulyelerin tadını geliştirir. Eğer fasulyeler ıslatılmazsa, sert kabukları tam olarak pişmeyecek ve hafif kahverengi bir görünüm alacaktır. Islatma, daha homojen bir pişirme sağlar ve lezzeti artırır.

Gaz Oluşumunu Önler

Fasulyeler, oligosakkarit adı verilen sindirilmesi zor karbonhidratlar içerir. Vücut bu bileşenleri tamamen parçalayamaz ve bu durum gaz oluşumuna yol açar. Islatma, bu bileşenlerin bir kısmını nötralize ederek rahatsız edici yan etkileri azaltır.

Vitaminleri Korur

Fasulye, B grubu vitaminleri açısından zengindir. Uzun süre pişirme, bu vitaminlerin kaybına neden olabilir. Ancak, ıslatılmış fasulyeler daha kısa süre kaynatılabilir ve böylece vitaminlerin bir kısmı korunur.

Zararlı Maddeleri Nötralize Eder

Fasulyelerde bulunan lektinler, sindirim sistemine zarar verebilen anti-besin maddeleridir. Islatma işlemi, bu lektinlerin bir kısmını devre dışı bırakır ve sindirim sorunları riskini azaltır.

Sindirilebilirliği Artırır

Fasulyelerde bulunan bazı enzim inhibitörleri, proteinlerin sindirimini zorlaştırabilir. Ancak, ıslatma bu inhibitörlerin etkisini azaltarak, yemeğin daha iyi sindirilmesini sağlar.