Fasulyeyi Yıllardır Yanlış Islatıyormuşuz! Meğer Doğrusu Buymuş
Kuru fasulyenin lezzetli ve iyi pişmesi için akşamdan ıslatılması önemlidir. Bir gece boyunca su içerisinde bekleyen fasulyeler, hem pişirme süresi kısalır hem de lezzeti artar. Bu işlem, fasulyelerin daha yumuşak hale gelmesini sağlayarak, yemeğin tadını zenginleştirir. Islatma işlemi sayesinde hem sindirimi kolaylaşır hem de gaz yapma olasılığı azalırken pişirme süresini de en aza indirir. İşte kuru fasulyeyi doğru ıslatma yöntemi…
Kaynak: Haber Merkezi
Kuru fasulyenin iyi pişmesi için akşamdan ıslatılması gerekir. Bir gece boyunca suda bekletilen fasulyeler hem kolay pişiyor hem de lezzetine katkı sağlıyor.
İşte fasulyeleri pişirmeden önce ıslatmanın çeşitli faydaları…
Tadı İyileştirir
Islatma işlemi, fasulyelerin tadını geliştirir. Eğer fasulyeler ıslatılmazsa, sert kabukları tam olarak pişmeyecek ve hafif kahverengi bir görünüm alacaktır. Islatma, daha homojen bir pişirme sağlar ve lezzeti artırır.
Gaz Oluşumunu Önler
Fasulyeler, oligosakkarit adı verilen sindirilmesi zor karbonhidratlar içerir. Vücut bu bileşenleri tamamen parçalayamaz ve bu durum gaz oluşumuna yol açar. Islatma, bu bileşenlerin bir kısmını nötralize ederek rahatsız edici yan etkileri azaltır.
Vitaminleri Korur
Fasulye, B grubu vitaminleri açısından zengindir. Uzun süre pişirme, bu vitaminlerin kaybına neden olabilir. Ancak, ıslatılmış fasulyeler daha kısa süre kaynatılabilir ve böylece vitaminlerin bir kısmı korunur.
Zararlı Maddeleri Nötralize Eder
Fasulyelerde bulunan lektinler, sindirim sistemine zarar verebilen anti-besin maddeleridir. Islatma işlemi, bu lektinlerin bir kısmını devre dışı bırakır ve sindirim sorunları riskini azaltır.
Sindirilebilirliği Artırır
Fasulyelerde bulunan bazı enzim inhibitörleri, proteinlerin sindirimini zorlaştırabilir. Ancak, ıslatma bu inhibitörlerin etkisini azaltarak, yemeğin daha iyi sindirilmesini sağlar.
FASULYE ISLATMA YÖNTEMLERİ
Fasulyeleri ıslatmanın iki temel yöntemi vardır: soğuk su ile ıslatma ve sıcak su ile ıslatma.
Soğuk Islatma: Fasulyeler akan su altında durulanır ve geniş bir tencereye konularak 1:3 oranında soğuk su ile 10 saat boyunca ıslatılır (genellikle gece boyunca). Eğer 1 çay kaşığı karbonat eklenirse, süre 6-7 saate düşebilir. Islatma suyu dökülmeli ve fasulyeler durulanmalıdır.
Sıcak Islatma: Fasulyeler, üzerini tamamen kaplayacak şekilde sıcak su ile doldurulur ve 2-3 dakika kaynatılır. Ardından ocaktan alınarak, kapak kapatılır ve 1 saat bekletilir.
PİŞİRME SÜRESİ
Islatılmış fasulyelerin pişirme süresi; çeşidine, tanelerin büyüklüğüne ve yemeğin türüne göre değişir. Orta boy kuru fasulye, garnitür veya sebze salatası için 45-50 dakika haşlanmalıdır. Kırmızı fasulye ise 60-90 dakika pişirilmelidir.
Pişirme İpuçları
Pişirmeden önce fasulyeleri durulayın. Su oranı 1:3 veya 1:4 olmalıdır.
Islatma suyunu dökün ve yeni su ile kaynatın sonra ise ısıyı azaltın.
Pişirme sırasında fasulyeleri karıştırmayın ve tencerenin kapağını kapatmayın. Köpük oluşumunu azaltmak için suya 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyin.
Yemeği baharatlarla tatlandırmak için pişirme süresinin sonunda ekleyin aksi takdirde fasulyeler sertleşebilir.