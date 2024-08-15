Fasulyeleri Hep Yanlış Islatıyormuşuz: Doğrusu Hem Lezzet Arttırıyor Hem de Pişme Süresini Düşürüyor
Fasulyeleri saatlerce kaynatmak zorunda kalmamak için, uzun bir süre suyun altında bekletmemiz gerekebilir. Beslenme uzmanları, özellikle ev hanımları tarafından yaygın olarak kullanılan fasulye ıslatma tekniğinin hatalı olduğunu belirterek, bu durumun hem yemeğin pişme süresini arttırdığını hem de lezzeti azalttığını söyledi. İşte fasulyeleri doğru şekilde ıslatmanın yolu...
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden kuru fasulye, her ne kadar basit gibi gözükse de eksiksiz şekilde hazırlanması ustalık isteyen bir yemektir.
Fasulyeleri saatler öncesinden ıslatmak, pişirme aşamasında büyük bir zaman kazanılmasına yardımcı olacaktır. Islatılmayan bir kırmızı fasulyenin su dolu bir tencerede en az 4 saat kaynatılması gerekebilir. Ancak fasulyeleri ıslamak bu süreyi 3 kat azalttığı gibi, devamında düdüklü tencere kullanmak fasulyelerin hızla hazırlanmasına yardımcı olur.
Uzmanlara göre özellikle ev hanımları tarafından yaygın olarak yanlış yapılan 'ıslatma' tekniğini doğru kullanmak, yemeğin çok daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor. İşte fasulye ıslatmanın faydaları
Tadını Artırır
Fasulyelerin önceden ıslatılmaması durumunda, sert kabukları pişerken tam olarak yumuşamayabilir ve hafif kahverengileşebilir. Islatma, fasulyelerin daha düzgün pişmesini ve tatlarının daha iyi ortaya çıkmasını sağlar.
Şişkinliği Azaltır
Fasulyeler, sindirimi zorlaştırabilecek oligosakkaritler içerir. Bu maddeler sindirilmeden bağırsakta fermente olur ve gaz oluşumuna neden olabilir. Islatma, bu şişkinlik hissini azaltır ve fasulyelerin sindirilmesini kolaylaştırır.
Vitaminleri Korur
Fasulyeler B grubu vitaminleri açısından zengindir, ancak uzun süreli pişirme işlemi vitamin kaybına yol açabilir. Islatılmış fasulyeler daha kısa sürede pişirilerek vitaminlerin bir kısmının korunmasına yardımcı olur.
Zararlı Maddeleri Nötralize Eder
Fasulyelerde bulunan anti-besin maddeleri, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Islatma, bu zararlı lektinleri kısmen etkisiz hale getirir ve sindirim sorunları riskini azaltır.
Sindirilebilirliği Artırır
Fasulyelerde sindirim enzimlerini baskılayan maddeler bulunur. Islatma, bu maddelerin etkisini azaltır ve böylece fasulyelerin sindirilmesini kolaylaştırır.
Fasulyeleri Islatma Yöntemleri
Soğuk Suda Islatma: Fasulyeleri akan su altında durulayın, ardından büyük bir tencereye koyun ve 1:3 oranında soğuk su ekleyin. 10 saat boyunca (genellikle gece boyunca) ıslatın. Süreyi kısaltmak için bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz.
İslatma suyu zararlı maddeler içerdiği için döküp, fasulyeleri tekrar durulayarak taze su ile pişirin.
Sıcak Suda Islatma: Fasulyeleri sıcak suyla kaplayın, 2-3 dakika kaynatın, sonra ateşten alın, örtün ve 1 saat bekletin.
Önceden Islatılmış Fasulyelerin Pişirilme Süresi
Pişirme süresi, fasulyenin türüne ve büyüklüğüne göre değişir. Orta boy kuru fasulyeler genellikle 45-50 dakika, kırmızı fasulyeler ise 60-90 dakika pişirilmelidir.
Pişirme İpuçları
Pişirmeden önce fasulyeleri akan su altında durulayın.
Pişirme sırasında fasulyeler ile su oranı 1:3 veya 1:4 olmalıdır.
Demleme suyunu dökün ve yeni su ekleyin, ardından ısıyı azaltın.
Fasulyeleri karıştırmayın ve tencerenin kapağını kapalı tutun. Köpüğü azaltmak için suya 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz.
Baharatları pişirme sonunda ekleyin; aksi takdirde fasulyeler sertleşebilir.