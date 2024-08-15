Fasulyeleri Hep Yanlış Islatıyormuşuz: Doğrusu Hem Lezzet Arttırıyor Hem de Pişme Süresini Düşürüyor

Fasulyeleri Islatma Yöntemleri

Soğuk Suda Islatma: Fasulyeleri akan su altında durulayın, ardından büyük bir tencereye koyun ve 1:3 oranında soğuk su ekleyin. 10 saat boyunca (genellikle gece boyunca) ıslatın. Süreyi kısaltmak için bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz.



İslatma suyu zararlı maddeler içerdiği için döküp, fasulyeleri tekrar durulayarak taze su ile pişirin.

Sıcak Suda Islatma: Fasulyeleri sıcak suyla kaplayın, 2-3 dakika kaynatın, sonra ateşten alın, örtün ve 1 saat bekletin.



Önceden Islatılmış Fasulyelerin Pişirilme Süresi

Pişirme süresi, fasulyenin türüne ve büyüklüğüne göre değişir. Orta boy kuru fasulyeler genellikle 45-50 dakika, kırmızı fasulyeler ise 60-90 dakika pişirilmelidir.

Pişirme İpuçları

Pişirmeden önce fasulyeleri akan su altında durulayın.

Pişirme sırasında fasulyeler ile su oranı 1:3 veya 1:4 olmalıdır.

Demleme suyunu dökün ve yeni su ekleyin, ardından ısıyı azaltın.



Fasulyeleri karıştırmayın ve tencerenin kapağını kapalı tutun. Köpüğü azaltmak için suya 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz.



Baharatları pişirme sonunda ekleyin; aksi takdirde fasulyeler sertleşebilir.