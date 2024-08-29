Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye
Sosyal medyada son dönemde popüler olan zeka testleri, kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Bu testlerden biri de farklı olan nesneyi bulma üzerine kurulu olan görsel bulmacalar. Bu tür bulmacaların yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcılar kısa süre içerisinde farklılığı bulma becerilerini test etme fırsatı buluyorlar.
İşte bu bağlamda, sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir test gündem oldu.
Teste katılanlardan 12 adet şeker arasında farklı olanı en kısa sürede bulmaları istendi.
Resimde bulunan 12 şekerden 1 tanesi diğer şekerlerden farklı olarak haızrlanmış.
Peki, siz resime bakınca farklı olan şekeri kaç saniyede bulabileceksiniz?
Hadi test etmeye başlayın...
İşte o görsel...
Resimde 12 adet şeker bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ki o şeker diğerlerinden farklı.
Bu tür testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.
Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.
Resimde farklı olan şekeri bulamayanlar için testin cevabını paylaşıyor.
İşte resimdeki farklı şeker...
(Ensonhaber)