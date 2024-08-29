Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye

Bu testlerden biri de farklı olan nesneyi bulma üzerine kurulu olan görsel bulmacalar. Bu tür bulmacaların yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcılar kısa süre içerisinde farklılığı bulma becerilerini test etme fırsatı buluyorlar.

İşte bu bağlamda, sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir test gündem oldu.

Teste katılanlardan 12 adet şeker arasında farklı olanı en kısa sürede bulmaları istendi.