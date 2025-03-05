Farkında Olmadan Her Gün Tüketiyoruz, Sağlığa Faydası Çok Büyük, Yararını Duyan Daha Çok Tüketiyor
Beyindeki omega-3 seviyelerinin artırılmasının, motor nöron hastalığı ve bunama gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabileceği belirlendi. Yapılan yeni araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin beyin sağlığını destekleyerek bu hastalıkların gelişimini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, motor nöron hastalığı ve frontotemporal demans hastalıklarına sahip bireylerde, çoklu doymamış yağ asitleri seviyelerinin sağlıklı bireylere kıyasla daha düşük olduğunu tespit etti. Araştırmalar, bu yağ asitlerinin artırılmasının hayatta kalma süresini önemli ölçüde uzatabileceğini gösterdi.
HAYATTA KALMA SÜRELERİ ARTTI
Deneyler kapsamında, bu hastalıklara yatkın meyve sineklerine omega-3 ve omega-6 yağ asitleri verildiğinde hayatta kalma sürelerinde belirgin bir iyileşme gözlemlendi. Genetik olarak bu yağları kendi vücudunda üretebilen sineklerde ise yaşam süresi yüzde 83 oranında artarak 15 günden 27,5 güne çıktı.
Londra Üniversitesi Demans Araştırma Enstitüsü’nden Profesör Adrian Isaacs, çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Epidemiyolojik veriler, omega-3 tüketimi yüksek olan bireylerde motor nöron hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Araştırmamız, bu ilişkinin biyolojik mekanizmalarını anlamamıza yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.
BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Omega-3 yağ asitleri, vücut tarafından üretilemeyen ve besinler yoluyla alınması gereken esansiyel yağlardır. Keten tohumu, soya fasulyesi ve çeşitli bitkisel yağlarda bulunan bu bileşenler, beyin fonksiyonlarını destekleyerek bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir.
Balık ve deniz ürünleri (somon, uskumru, ton balığı, sardalya), kuruyemişler ve bitkisel yağlar omega-3 bakımından zengin besinler arasında yer alıyor. Daha önce yapılan araştırmalar da omega-3’ün hafızayı güçlendirdiğini ve bilişsel işlevleri koruduğunu ortaya koymuştu.