Farkında Olmadan Her Gün Tüketiyoruz, Sağlığa Faydası Çok Büyük, Yararını Duyan Daha Çok Tüketiyor

HAYATTA KALMA SÜRELERİ ARTTI

Deneyler kapsamında, bu hastalıklara yatkın meyve sineklerine omega-3 ve omega-6 yağ asitleri verildiğinde hayatta kalma sürelerinde belirgin bir iyileşme gözlemlendi. Genetik olarak bu yağları kendi vücudunda üretebilen sineklerde ise yaşam süresi yüzde 83 oranında artarak 15 günden 27,5 güne çıktı.

Londra Üniversitesi Demans Araştırma Enstitüsü’nden Profesör Adrian Isaacs, çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Epidemiyolojik veriler, omega-3 tüketimi yüksek olan bireylerde motor nöron hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Araştırmamız, bu ilişkinin biyolojik mekanizmalarını anlamamıza yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.