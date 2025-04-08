Fakirlik Kaderleri Olan 5 Burç Belli Oldu! Ne Yapsalar Olmuyor, Para Onlardan Kaçıyor

Astroloji, bazı burçların maddi alanda oldukça şanslı olduğunu söylerken, bazı burçlar için de para sanki bilinçli olarak uzak duruyormuş gibi bir tablo çizer. Kimileri fırsatları değerlendirmekte zorlanırken, kimileri ise harcamalarını kontrol edemediği için zenginliği yakalayamaz. İşte para ile yıldızı bir türlü barışmayan, maddi konularda en şanssız ve fakirlik kaderinde olan 5 burç…