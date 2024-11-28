Fakirliğin Sırt Ağrısına Neden Olduğu Tespit Edildi: Bilim İnsanları Şokta

Araştırmaya göre, maddi durumu kötü olan yaşlı bireylerin sırt ağrısı

çekme olasılığı, daha yüksek gelire sahip olanlara göre iki kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu araştırma, sağlık ve refah arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Maddi durumun sadece psikolojik sağlığı değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da etkilediği ortaya çıktı.