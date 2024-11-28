Fakirliğin Sırt Ağrısına Neden Olduğu Tespit Edildi: Bilim İnsanları Şokta
Para sıkıntısı sadece cebimizi değil, sağlığımızı da yakından etkiliyor. Oxford ve Exeter Üniversiteleri'nden uzmanlar, maddi durumu kötü olan yaşlı bireylerin sırt ağrısı çekme olasılığı, daha yüksek gelire sahip olanlara göre iki kat daha yüksek olduğu belirlendi.
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Yeni bir araştırma, para sıkıntısının sadece cebi değil, sağlığı da vurduğunu ortaya koydu. Özellikle sırt ağrısı çeken yaşlı bireyler, maddi zorluklar nedeniyle daha uzun süreli ve şiddetli ağrılar yaşıyor. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir çalışmada, düşük gelirli bireylerin sırt ağrılarının daha uzun sürdüğü ve kronikleşme eğiliminde olduğu görüldü.
Oxford ve Exeter Üniversiteleri'nden uzmanlar, düşük gelirli bireylerin sırt
ağrısı tedavisine daha az erişim sağladığını ve egzersize karşı olumsuz
tutum geliştirenlerin kalıcı sırt ağrısı yaşama olasılığının daha yüksek
olduğunu belirtiyor.
Araştırmaya göre, maddi durumu kötü olan yaşlı bireylerin sırt ağrısı
çekme olasılığı, daha yüksek gelire sahip olanlara göre iki kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu araştırma, sağlık ve refah arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Maddi durumun sadece psikolojik sağlığı değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da etkilediği ortaya çıktı.