Evliya Çelebi'nin Ömrü Uzatan Gizli Tarifi: Türkiye'de kıymetini Bilen Yok, Çinliler Bardak Bardak İçiyor
Evliya Çelebi’nin 70 farklı faydasını vurguladığı meyan kökü, hem geleneksel tıpta hem de modern bilimde sağlık açısından birçok yararı olduğu kanıtlanmış bir bitkidir. Türkiye’de henüz yeterince değer görmeyen bu bitki, Çin'de ise geniş bir kullanım alanına sahip.
Meyan kökü, bilimsel çalışmalarla desteklenen anti-enflamatuar ve anti-viral özelliklere sahip bir bitkidir. Boğaz ağrısı, mide ülseri, bronşit ve çeşitli cilt hastalıkları gibi sağlık sorunlarına karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, meyan kökünün sağlık üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde sıraladı: "Meyan kökü, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, mide rahatsızlıkları, astım ve sindirim sorunları gibi rahatsızlıkları hafifletmek için tercih edilmektedir. Geleneksel Çin Tıbbı'nda, bu bitkinin ağızdan alınan solüsyonları, bronşit, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca mide krampları, kusma, ishal ve soğuk eller-ayaklar gibi sorunları tedavi etmekte de etkili olduğu belirtiliyor."
Meyan kökü, tatlandırıcı olarak da yaygın şekilde kullanılır. Şekerden 30-50 kat daha tatlı olan meyan kökü, özellikle şekerlemeler ve likirit şekerlerinde kullanılır. Ayrıca, tat ve koku kazandırmak için çeşitli gıda ve içeceklerde de yer alır. Bu bitkiden elde edilen özler, sabun, krem ve maske yapımında da kullanılmaktadır.
Prof. Dr. Karabulut, meyan kökünün çeşitli sağlık yararlarını şöyle özetledi:
"Meyan kökü, anti-inflamatuar, antioksidatif ve antiülser özellikleri ile bilinir. Ayrıca, diyabet hastalarının düşük kalorili şeker ihtiyaçlarını karşılar ve kan şekerini düşürür. Bu bitkinin etkileri, soda ile karıştırıldığında artış gösterir ve mide-bağırsak sistemi temizliği sağlar."
Meyan kökü, sağlık açısından pek çok fayda sunsa da bazı yan etkileri de olabilir. Potasyum eksikliği, yüksek tansiyon ve metabolik alkaloz gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce dikkatli olunması ve sağlık profesyonellerine danışılması önerilir.
Türkiye'de henüz yeterince tanınmayan meyan kökü, Çin'de şifalı etkileriyle bilinirken, Türkiye’de de bu bitkinin potansiyel faydalarını keşfetmek ve kullanmak adına adımlar atılması gerekmektedir.