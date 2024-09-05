Evliya Çelebi'nin Ömrü Uzatan Gizli Tarifi: Türkiye'de kıymetini Bilen Yok, Çinliler Bardak Bardak İçiyor

Meyan kökü, bilimsel çalışmalarla desteklenen anti-enflamatuar ve anti-viral özelliklere sahip bir bitkidir. Boğaz ağrısı, mide ülseri, bronşit ve çeşitli cilt hastalıkları gibi sağlık sorunlarına karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, meyan kökünün sağlık üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde sıraladı: "Meyan kökü, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, mide rahatsızlıkları, astım ve sindirim sorunları gibi rahatsızlıkları hafifletmek için tercih edilmektedir. Geleneksel Çin Tıbbı'nda, bu bitkinin ağızdan alınan solüsyonları, bronşit, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca mide krampları, kusma, ishal ve soğuk eller-ayaklar gibi sorunları tedavi etmekte de etkili olduğu belirtiliyor."