Evli çiftler dikkat: Bu hastalık evlilikleri tamamen bitiyor

İşte bu durum sosyal anhedoniyle ilişkilendiriliyor. Ancak anhedoni, içe dönük olmak veya sosyal kaygı taşımakla aynı şey değil. Sosyal anhedonisi olan kişiler, sosyal etkileşimlerden zevk almadıkları için bu etkileşimlere girmede daha isteksiz davranıyor.

Aslında iki tür anhedoni var. Fiziksel ve sosyal anhedoni.