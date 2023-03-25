Evli çiftler dikkat: Bu hastalık evlilikleri tamamen bitiyor
Uzmanlar sosyal anhedoni diye bilinen psikolojik bir rahatsızlığın evliliklerdeki tatmin seviyesini azalttığına dikkat çekiyor. Motivasyon, haz beklentisi ve ilgide azalmayla kendini gösteren sosyal anhedoninin eşler arasında uyumsuzluğa ve zamanla yıkıcı bir iletişime yol açabileceği belirtiliyor.
İnsanların sosyal canlılar olduğu sık sık vurgulanır. Ancak bazı kişiler, sosyal etkileşimlere daha az ilgi gösteriyor. Bazı yorumlara göre bu kişilerin, "ait olma ihtiyaçları" daha az.
İşte bu durum sosyal anhedoniyle ilişkilendiriliyor. Ancak anhedoni, içe dönük olmak veya sosyal kaygı taşımakla aynı şey değil. Sosyal anhedonisi olan kişiler, sosyal etkileşimlerden zevk almadıkları için bu etkileşimlere girmede daha isteksiz davranıyor.
Aslında iki tür anhedoni var. Fiziksel ve sosyal anhedoni.
İlkinde kişi başka bir kişinin fiziksel dokunuşu veya yemeğin tadı gibi fiziksel duyumlardan zevk alamayabilir. İkincisinde ise bireyler diğer insanların arkadaşlığından haz duyamayabilir.
Her iki anhedoni türü de depresyon belirtileriyle birlikte veya şizofreni gibi diğer ruhsal durumlarda ortaya çıkabilir. Ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak da görülebilir.