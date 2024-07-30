Evlerde Tuvaletten Kat Kat Daha Kirli Tek Yer! Hepimiz Onu Her Gün Kullanıyoruz
Evlerde en kirli eşyanın ve yerin ne olduğunu çok az kişi biliyor. Herkesin aklına gelen ilk seçenek tuvalet, aslında ikinci sırada. Evimizdeki en kirli nokta ise hepimizin her gün kullandığı şaşırtıcı bir eşyaya ait.
Ne kadar titiz olursak olalım, temizlik uzmanlarına göre evimizde daima kirli olan bölgeler bulunuyor. Birçok insan kendisine yöneltilen "Sizce evdeki en kirli bölge neresi" sorusuna tereddütsüz şekilde tuvalet yanıtını veriyor. Bu cevap kısmen doğru olsa da, yaz aylarında tuvaletler evin en kirli ikinci bölgesine dönüşmekte.
Peki yaz sıcaklarında evimizdeki en kirli alan ya da eşya neresi?