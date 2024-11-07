Evinize Bu Çiçekleri Sakın Sokmayın: Herkes Evinde Bakıyor Ama Meğer Zehir Saçıyormuş

İŞTE TEHLİKELİ OLAN BİTKİLER

Zambak: Özellikle kediler için son derece zehirli olan zambak, böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Aloe Vera: İnsanlar için birçok faydası olsa da, köpek ve kediler için zararlıdır. Kusma ve ishale neden olabilir.