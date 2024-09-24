Evinizdeki Bu 7 Cihazın Fişini Mutlaka Prizden Çekin

Ev aletlerini sürekli fişe takılı bırakmak, pratik bir alışkanlık gibi görünse de, güvenlik açısından bazı cihazların kullanımdan sonra mutlaka kapatılması gerekmektedir. Elektrikli aletlerin yaşı ve durumu, güvenlik risklerini doğrudan etkileyebilir. Örneğin, eski bir buzdolabı veya televizyon fişe takılı bırakıldığında, yangın riskini artırabilir. Ancak sadece eski cihazlar değil, güncel modeller de dikkatli kullanılmalıdır. İşte kullanımdan sonra fişten çekilmesi gereken bazı ev aletleri...

Ütü:

Ütüler, en tehlikeli ev aletlerinden biridir. Otomatik kapanma özelliğine sahip modeller bile kısa devreye karşı bağışık değildir. Bu yüzden ütüyü kullanmayı bitirdikten sonra mutlaka fişten çekmek gerekir.

Saç Kurutma Makinesi:

Kısa devreye neden olabilecek bir başka cihaz saç kurutma makineleridir. Özellikle banyoda bırakılan saç kurutma makineleri, nemin de etkisiyle tehlike yaratabilir. Bu cihazları kullanmadığınızda kapatıp, kuru bir yerde saklamak en güvenli yöntemdir.

Saç Maşası:

Saç maşaları da ütü ve saç kurutma makineleri gibi kısa devre riski taşır. Elektrikli saç şekillendirme aletlerini kullandıktan sonra mutlaka fişten çekmek gerekir.

Akıllı Telefonlar:

Birçok insan akıllı telefonlarını gece boyunca şarjda bırakma alışkanlığına sahiptir. Ancak, şarj tamamlandığında bile telefonun fişte kalması aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açabilir. Ayrıca bu alışkanlık, telefonun pil ömrünü de olumsuz etkiler.