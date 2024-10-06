Evinizde Varsa Çöpe Atın! Ünlü Baharat Markasında Tehlikeli Madde Tespit Edildi
Egzotik baharatlarla yemek yapmayı sevenlere kötü haber! O baharatın içinde tehlikeli insektisit tespit edildi. Ürünler geri çağırılıyor. İşte ayrıntılar…
Egzotik baharatlarla yemek yapmayı sevenlerin dikkatli olması gerekiyor. Global Foods Trading GmbH, "Sambhar Masala" adlı baharat karışımını, içerisinde yasaklı bir insektisit bulunması nedeniyle geri çağırma işlemi başlattı. Ürünün tüketilmemesi konusunda ciddi uyarılar yapıldı.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNDE TEHLİKELİ İNSAKTİSİT TESPİT EDİLDİ
Global Foods Trading GmbH, Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi (BVL) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sambhar Masala"da Chlorpyrifos adlı bir insektisit bulunduğunu bildirdi. Bu madde, 2020 yılından bu yana Avrupa Birliği'nde yasaklanmış durumda. Chlorpyrifos, gelişim aşamasında nörolojik ve genotoksik etkileri nedeniyle tehlikeli kabul ediliyor.
İnsaktisitler, yutulduğunda, solunduğunda veya cilt yoluyla emildiğinde insan sağlığı için risk oluşturabilir. Bu kimyasalların gözlerde yaşarma, kalp problemleri ve solunum güçlüğü gibi belirtilere yol açabileceği ifade ediliyor.
ÜRÜN HANGİ BÖLGELERDE GERİ ÇAĞRILDI?
Yalnızca 30 Eylül 2024 son kullanma tarihine sahip ürünler geri çağrılıyor. İlgili ürünün satıldığı bölgeler arasında 13 eyalet bulunuyor: Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen. Ürünü satın alan tüketicilerin, ürünleri iade etmeleri öneriliyor.