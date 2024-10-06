Evinizde Varsa Çöpe Atın! Ünlü Baharat Markasında Tehlikeli Madde Tespit Edildi

Egzotik baharatlarla yemek yapmayı sevenlerin dikkatli olması gerekiyor. Global Foods Trading GmbH, "Sambhar Masala" adlı baharat karışımını, içerisinde yasaklı bir insektisit bulunması nedeniyle geri çağırma işlemi başlattı. Ürünün tüketilmemesi konusunda ciddi uyarılar yapıldı.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNDE TEHLİKELİ İNSAKTİSİT TESPİT EDİLDİ

Global Foods Trading GmbH, Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi (BVL) aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sambhar Masala"da Chlorpyrifos adlı bir insektisit bulunduğunu bildirdi. Bu madde, 2020 yılından bu yana Avrupa Birliği'nde yasaklanmış durumda. Chlorpyrifos, gelişim aşamasında nörolojik ve genotoksik etkileri nedeniyle tehlikeli kabul ediliyor.

İnsaktisitler, yutulduğunda, solunduğunda veya cilt yoluyla emildiğinde insan sağlığı için risk oluşturabilir. Bu kimyasalların gözlerde yaşarma, kalp problemleri ve solunum güçlüğü gibi belirtilere yol açabileceği ifade ediliyor.