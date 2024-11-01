Evinizde Bu Eşyalar Varsa Hemen Atın! Büyük Tehlikesi Var

Eski kitaplar ve kağıtlar: Eski kitaplar ve belgeler zamanla küf ve toz toplayarak alerjik sorunlara yol açabilir. Düzenli olarak bu eşyaların gözden geçirilmesi ve temizlenmesi, daha sağlıklı bir ortam sağlar.

Tütsü ve parfüm yayıcılar: Kimyasal içerikli tütsü ve parfüm yayıcılar, solunum problemlerine neden olabilir. Hoş bir koku için doğal yöntemler tercih edilmelidir.