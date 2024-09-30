Evinin Bodrumunda Hayatının Şokunu Yaşadı: 38 İnsan İskeleti ve 10 Lahit Buldu
Fransa'nın Corbeil-Essonnes kentinde bilim dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Restorasyon amacıyla yenilenen evin bodrumuna giren adam, bodrumunda önce 1 iskelet buldu, ihbar üzerine yapılan kazılarla birlikte 38 iskelet ve 10 alçı lahit bulundu.
Kaynak: Euronews
Fransa'nın Corbeil-Essonnes kentinde yaşanan arkeolojik keşif, bölgenin tarihine dair yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bir evin bodrum katında, restorasyon çalışmaları sırasında ilk iskeletin bulunması, daha büyük bir keşfin başlangıcı oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine başlatılan kazılar, bodrumda 37 iskelet ve 10 alçı lahit gün yüzüne çıkardı.
TARİHİ MEZARLIK KEŞFEDİLDİ
Keşif, evin 1.500 yıllık bir mezarlığın üzerine inşa edilmiş olabileceğine işaret ediyor. İskeletlerin düzenli sıralar halinde yerleştirilmiş olması, bu bölgenin bir zamanlar mezarlık alanı olduğunu destekliyor. Uzmanlar, bölgedeki bu arkeolojik bulguların, Corbeil-Essonnes'teki erken Orta Çağ mezarlığı ile bağlantılı olduğunu düşünüyor.
ARCHEODUNUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kazıları yöneten Archeodunum Arkeolojik Araştırma Merkezi, bu bölgedeki mezarlık kalıntılarının varlığının uzun süredir bilindiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Bu keşif, mahallede rastlanan tek arkeolojik bulgu değil. Bölgedeki erken Orta Çağ mezarlığının varlığı uzun zamandır biliniyordu" denildi. Ayrıca, mezarların Notre-Dame-des-Champs şapeliyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ancak arkeolojik kanıtlara henüz ulaşılamadı.
BİLİMSEL İNCELEMELER BAŞLIYOR
Arkeologlar şimdi, bulunan iskeletleri laboratuvar ortamında incelemeyi planlıyor. Bu incelemeler sonucunda, iskeletlerin cinsiyetleri, ölüm yaşları ve yaşam koşulları gibi ayrıntılar ortaya çıkarılacak. Uzmanlar, bu yeni keşfin, bölgedeki tarihsel bilgilerin yeniden gözden geçirilmesine olanak sağlayacağını düşünüyor.
Archeodunum'un tarafından yapılan açıklamada, "Daha genel olarak, amaç Antik Çağ ve Orta Çağ'da burada yaşayan nüfusu daha iyi anlamak, ayrıca bu dönemlerdeki cenaze geleneklerinin evrimini öğrenmek" ifadelerine yer verildi.