Evinin Bodrumunda Hayatının Şokunu Yaşadı: 38 İnsan İskeleti ve 10 Lahit Buldu

TARİHİ MEZARLIK KEŞFEDİLDİ

Keşif, evin 1.500 yıllık bir mezarlığın üzerine inşa edilmiş olabileceğine işaret ediyor. İskeletlerin düzenli sıralar halinde yerleştirilmiş olması, bu bölgenin bir zamanlar mezarlık alanı olduğunu destekliyor. Uzmanlar, bölgedeki bu arkeolojik bulguların, Corbeil-Essonnes'teki erken Orta Çağ mezarlığı ile bağlantılı olduğunu düşünüyor.

ARCHEODUNUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kazıları yöneten Archeodunum Arkeolojik Araştırma Merkezi, bu bölgedeki mezarlık kalıntılarının varlığının uzun süredir bilindiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Bu keşif, mahallede rastlanan tek arkeolojik bulgu değil. Bölgedeki erken Orta Çağ mezarlığının varlığı uzun zamandır biliniyordu" denildi. Ayrıca, mezarların Notre-Dame-des-Champs şapeliyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ancak arkeolojik kanıtlara henüz ulaşılamadı.