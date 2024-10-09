Evini Rakunlar İstila Etti

ABD’nin başkenti Washington’un Kitsap bölgesinde yaşayan bir kadın, evinin etrafında 100’den fazla rakun görünce çaresiz kaldı ve polisi aramak zorunda kaldı. Kadın, rakunların neredeyse her gece yemek bulmak için evinin çevresinde dolaştığını ve bu durumun altı haftadır giderek korkutucu bir hal aldığını ifade etti.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yerel polis, durumu eğlenceli bir şekilde ele alarak, sosyal medyada rakunların evin etrafında gezdiği görüntüleri paylaştı. Açıklamada, “Rakunlar için devriyedeyiz” ifadesi kullanıldı. Washington Eyalet Balık ve Yaban Hayatı Dairesi, olayı ‘rakun istilası’ olarak tanımladı ve yerel halkı rakunları beslememeleri konusunda uyardı.

Bu olay, yaban hayvanlarının şehir yaşamına nasıl entegre olabileceğini ve bazı durumlarda sorunlar yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: DHA