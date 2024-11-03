Evinde Bu Kedi Irklarını Besleyen Yandı: Köpekleri de Solladılar

RSPCA araştırma görevlisi Samantha Watson, kedilerin zekasını ölçmenin karmaşıklığına dikkat çekerek, "Her kedinin genetiği ve yaşam öyküsü tarafından şekillendirilen benzersiz bir kişiliği vardır" diyerek kedi sahiplerini ve bu ırklardaki kedileri sahiplenmeyi düşünenlere uyarılarda bulundu.

Araştırmacılar, kedilerin zeka düzeyini uyum yetenekleri, merak düzeyleri, zihinsel uyarılma ihtiyaçları, insanlarla ve diğer evcil hayvanlarla sosyalleşme düzeyleri ve sahipleriyle etkileşime girme istekleri gibi kriterlere göre değerlendirdi. İşte evde bakımı nispeten daha zor olan kedi ırkları...