Evinde Bu Kedi Irklarını Besleyen Yandı: Köpekleri de Solladılar
RSPCA araştırma görevlisi Samantha Watson, kedi sahiplerini ve kedi sahiplenecek kişileri uyardı. Bu kedilerin evde bakımı çok daha zor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
RSPCA araştırma görevlisi Samantha Watson, kedilerin zekasını ölçmenin karmaşıklığına dikkat çekerek, "Her kedinin genetiği ve yaşam öyküsü tarafından şekillendirilen benzersiz bir kişiliği vardır" diyerek kedi sahiplerini ve bu ırklardaki kedileri sahiplenmeyi düşünenlere uyarılarda bulundu.
Araştırmacılar, kedilerin zeka düzeyini uyum yetenekleri, merak düzeyleri, zihinsel uyarılma ihtiyaçları, insanlarla ve diğer evcil hayvanlarla sosyalleşme düzeyleri ve sahipleriyle etkileşime girme istekleri gibi kriterlere göre değerlendirdi. İşte evde bakımı nispeten daha zor olan kedi ırkları...
EN ZEKİ KEDİ TÜRLERİ HANGİSİDİR?
Bilim insanları, kedilerin zeka düzeyini belirlemede en öne çıkan cinsleri şu şekilde sıralıyor:
HABEŞ KEDİSİ
Habeş kedileri, yüksek zeka ve meraklarıyla dikkat çeker. Zihinsel uyarılmaya ihtiyaç duyan bu kedilerin sahipleri, onları meşgul etmek için çeşitli oyuncaklar ve bulmacalar sağlamalıdır. Ağaçlara ve duvarlara tırmanmayı seven Habeş kedileri, bağımsızlıklarıyla tanınırken, köpekler ve çocuklarla da iyi geçinme yetenekleri ile bilinir.
BENGAL KEDİSİ
Zekasıyla tanınan Bengal kedileri, iyi hafızaları sayesinde numaraları kolaylıkla öğrenebilir ve kapı açmayı bile başarabilir. Bu kediler, yürüyüşe çıkmayı seven, köpek gibi tasmalı gezmeyi tercih eden eğitilebilir bir cinstir. Ancak, yeterince zihinsel uyarı almadıklarında yıkıcı davranışlar sergileyebilirler.
BİRMANYA KEDİSİ
Birmanya kedileri, etkileşimli oyuncaklarla oynamayı ve yeni numaralar öğrenmeyi seven enerjik ve meraklı bir cinstir. Sahiplerine bağımlı olan bu kediler, yalnız kalmayı sevmez ve stres yaşadıklarında saldırganlık gösterebilir. Çok konuşkan olmaları ve nesneleri getirme oyunlarını öğrenmeleri, bu kedilerin sosyal yapısının bir parçasıdır.
CORNISH REX
Cornish Rex kedileri, hareket kabiliyeti ve atletik yapılarıyla bilinir. Egzersiz için geniş alanlara ihtiyaç duyan bu kediler, tasmayla yürümeyi severler ve sürekli hareket halinde olmayı tercih ederler. Zihinsel uyarım gereksinimleri yüksek olan Cornish Rex kedileri, interaktif oyuncaklarla daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürerler.
SCOTTISH FOLD
Benzersiz kıvrımlı kulaklarıyla tanınan Scottish Fold kedileri, zekalarıyla dikkat çeker. İnsanlarla etkileşime girmeyi seven bu kediler, yalnız bırakılmaktan hoşlanmazlar. Ancak, diğer kedi türlerine göre daha az aktif olmaları nedeniyle kilo alma eğilimleri vardır ve daha genç yaşta artrit gelişimi riski taşırlar.
KEDİ IRKININ ÖZELLİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN
Kedilerin zeka düzeyleri, yalnızca genetik faktörlere değil, aynı zamanda yaşam deneyimlerine de bağlıdır. Bu nedenle, her kedinin kendine özgü bir zekası ve kişiliği vardır. Sahiplerinin bu özellikleri göz önünde bulundurarak kedilerine uygun oyuncaklar ve aktiviteler sunmaları, onların mutluluğu ve sağlığı için son derece önemlidir.